BERBEC Dimineaţa pare densă şi aglomerată, dar tu poți să ai un fel de optimism practic care te poate ajuta să nu intri în panică. Faci ce ai de făcut, fără să dramatizezi. Se pare că spre seară ar putea veni și o veste bună, poate mică, dar suficientă cât să îți confirme că nu ai muncit degeaba. Încăpăţânarea ta – care uneori îi enervează pe ceilalţi – astăzi ar putea funcţiona în varianta ei nobilă: tenacitatea. Dacă investeşti energia în ceva concret, rezultatele pot apărea mai târziu sub forma unor dividende morale sau chiar materiale.

TAUR Se pare că ai o zi susţinută de conjunctura astrală, iar când Jupiter se uită cu bunăvoinţă spre tine lucrurile tind să se lege mai uşor. Nu neapărat spectaculos, dar cu acel sentiment că „merge”.

Jupiter nu aduce norocul ca la loto, ci mai degrabă deschide uşi: oameni binevoitori, situaţii care se rezolvă fără ceartă, oportunităţi care apar la momentul potrivit. Poate cineva îţi face o recomandare bună, poate o idee veche capătă brusc sens. Ai șansă să şi înveți o lecţie: norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiţi. Tu ai disciplina aceea a lucrului bine făcut, aproape încăpăţânată. Dacă îţi vezi de treabă cu răbdare, astăzi ai putea simţi că universul îţi face puţin loc.

GEMENI Lumea e superficială, asta nu e o noutate. De aceea astăzi imaginea contează mai mult decât de obicei. Dacă arăţi bine şi eşti îngrijit, ai putea să te simţi şi mai sigur pe tine. Se schimbă vremea, se schimbă şi starea ta. Ai grijă la alimentaţie şi la ritm. Nu e nevoie să te întâlneşti cu persoane pe care nu le suporţi. Dacă vrei să enervezi un mitocan, există o metodă sigură: ignoră-l complet. Funcţionează aproape întotdeauna.

RAC Dimineaţa zilei de joi pare mai lentă decât ai vrea. Orice începi pare a merge cu frâna de mână trasă. Poate fi un semn că organismul îți cere o pauză. O cafea bună, o prăjitură şi câteva vorbe cu familia ar putea face minuni. Uneori liniştea de acasă poate fi mai eficientă decât o zi întreagă de alergătură. Redu ritmul şi ocupă-te de lucruri plăcute: muzică, artă, poate un film bun. Astăzi rutina liniştită te-ar putea proteja de oboseala acumulată.

LEU Ai talentul rar de a te grăbi încet. Pare paradox, dar funcţionează: chiar dacă eşti în criză de timp, ajungi exact unde trebuie. Evenimentele din jur par relativ previzibile. Iar pentru tine previzibilitatea e aproape ca o vacanţă mentală. Dacă lucrurile merg bine, nu încerca să reinventezi roata. Rutina corectă poate fi uneori cea mai bună strategie, spun stelele.

FECIOARĂ În această zi de joi s-ar părea că informaţiile care ajung la tine pot avea două feţe: una economică şi una sentimentală. Depinde cum le interpretezi. Ai grijă însă să nu amesteci plăcutul cu utilul. Uneori disciplina se pare că salvează situaţia. După program, fă puţină mişcare. Nu trebuie să cucereşti Everestul, dar maşinăria are nevoie să fie pusă în mişcare. Corpul te serveşte cât poate de bine, dacă îl tratezi cu respect.

BALANŢĂ Astăzi pari să ai un talent neaşteptat de a spune exact lucrul potrivit persoanei potrivite. Şi asta poate aduce acorduri rapide.

Ai impresia că lumea e plină de veşti rele, dar poate că presa doar amplifică partea întunecată. Realitatea pare să fie mai echilibrată. Ocupă-te de problemele tale şi s-ar putea să descoperi că lucrurile nu sunt chiar atât de dramatice.

SCORPION Ziua începe bine, probabil pentru că ai decis să laşi sarcasmul în sertar. O decizie sănătoasă. Ai tendinţa să ceri mult de la cei din jur, iar rezultatul poate fi o selecţie naturală: rămân doar cei care rezistă. Poți să primeşti o veste de la cineva plecat în străinătate. Se pare că viaţa acolo merge bine, dar anxietăţile globale nu dispar nicăieri. Astăzi poate că ar fi mai bine să te ocupi de lucruri simple şi să nu începi o relaţie sentimentală nouă.

SĂGETĂTOR Conjunctura astrală a zilei de joi pare să indice că astăzi te pot ajuta oameni din semne de aer sau foc. Cu apa şi pământul lucrurile par mai complicate. Nu te grăbi, nu uita că nu există urgenţe absolute, în afară de cele medicale. Restul sunt convenţii sociale. Dacă reușești să-ți păstrezi ritmul tău natural şi să nu forţezi lucrurile, ziua se poate aşeza destul de bine.

CAPRICORN Ziua de astăzi pare potrivită pentru planuri de viitor, mai ales profesionale. Veştile primite recent te pot face să te gândeşti în ce direcţie merită să mergi. Ambianţa pare să fie relativ calmă şi asta îţi poate da curaj să abordezi unele persoane influente. Totuşi, s-ar putea ca impresia de control să fie uşor exagerată. Prudenţa ta naturală rămâne un aliat bun, nu te lăsa intimidat de unele zodii de foc cu sfaturi beligerante și impulsive!

VĂRSĂTOR Marte pare activ în zona ta de acţiune şi reacţie. Asta poate aduce energie, dar şi impulsivitate. Când Marte intră în joc, oamenii tind să reacţioneze înainte să gândească. Se pare că o discuţie sau o situaţie tensionată te-ar putea provoca. Dacă răspunzi imediat, conflictul poate escalada inutil. Marte nu e doar planeta conflictului, ci şi a curajului controlat. Dacă îţi canalizezi energia în acţiuni concrete, nu în replici tăioase, ziua poate deveni productivă. Altfel, rişti să transformi o problemă mică într-una mare.

PEŞTI Configuraţia astrelor pare să te ajute în comunicare. Dacă ai argumente solide, dimineaţa ai putea obţine sprijinul cuiva.

Totuşi, nu te pierde în emoţii sau promisiuni vagi. Problemele materiale necesită o abordare pragmatică, nu povești! Astăzi ai putea rezolva câteva chestiuni urgente din viaţa de zi cu zi. Şi, dacă găseşti ceva la preţ bun, cumpără acum, mâine s-ar putea să fie mai scump!