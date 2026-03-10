BERBEC Se pare că astăzi ar fi potrivit să întărești relațiile cu oamenii cu care lucrezi. Dacă nu ești pe teren, ci la birou – fizic sau virtual – poate descoperi că un coleg are nevoie reală de sprijin. Nu neapărat de bani, poate doar de prezența cuiva. Se pot strânge oameni în jurul unei cauze mici, dar sincere. Solidaritatea nu e moartă, doar că apare rar. Și s-ar putea să privești anturajul cu alți ochi. Poate nu sunt chiar crocodilii pe care îi credeai.

TAUR Atmosfera pare ușor tensionată. Ceva s-a încurcat și toată lumea caută un „expert”. Se pare că privirile se îndreaptă spre tine.

În loc să intri în panică, afișează o figură calmă și începe să cauți soluția metodic. Internetul nu e Biblie, dar uneori găsești idei utile. Doar filtrează-le. Un zâmbet ținut constant pe față poate dezamorsa mai mult decât o demonstrație de forță. Astăzi, diplomația ți-ar putea aduce un mic avantaj profesional.

GEMENI Nu pare o zi potrivită pentru schimbări majore. Ai putea regăsi în tine un impuls adolescentin care ar vrea să răstoarne masa și să înceapă alt joc. „Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard” – vorba veche nu e de lepădat. Dacă e vorba de o promovare, analizează. Dacă e vorba de o fugă impulsivă, poate ar fi bine să mai aștepți. Stelele par să spună că stabilitatea temporară ar putea fi mai valoroasă decât o aventură incertă.

RAC Mercur pare să-ți activeze zona comunicării. Se poate să fii mai vioi, mai glumeț, mai dispus să ironizezi chiar și lucruri serioase. Prietenii ar putea aprecia asta, dar ai grijă la ton. Un pact de neagresiune cu un coleg ar putea fi mai util decât o replică strălucitoare. Uneori nu câștigă cel care are dreptate, ci cel care știe când să tacă. Dacă lucrezi de acasă, ai putea constata că un mesaj scris la timp rezolvă cât zece explicații telefonice. Astăzi, cuvintele bine alese îți pot face treaba mai ușoară.

LEU S-ar putea să ai impresia că lucrurile merg împotriva ta ăn această zi de miercuri, zic stelele. Mici incidente, mici întârzieri, mici iritări. Se pare, însă, că nu e vorba de ghinion, ci de mai multe acte de neatenție acumulate. Poți să te întrebi dacă ceea ce faci e cu adevărat în interesul tău. Întrebarea e legitimă. Răspunsul poate veni mai târziu. Poate că norocul nu te părăsește, ci doar te obligă să fii mai atent. Și, între noi fie vorba, atenția n-a omorât pe nimeni și nu e nici fizică nucleară!

FECIOARĂ Zvonurile pot circula astăzi mai repede decât informațiile verificate, așa zic stelele. Nu te lua după bârfe de culoar! Poți avea șansa să clarifici o situație mai veche care poate că-ți afecta imaginea. Explicația poate fi banală. Sau poate fi o minciună gogonată, că doar trăim vremuri interesante. Cu un zâmbet controlat și cu documentele la tine, ai putea închide un capitol neplăcut.

BALANŢĂ Ziua de miercuri pare favorabilă în plan social. Dar nu te umfla în pene. Discreția îți priește. Cultura și arta ar putea fi refugii bune astăzi. Poate un film clasic bun, o expoziție reală sau virtuală, o carte începută de mai demult. Pe seară, s-ar putea să-ți apară cheful de petrecere. Nu e nevoie de restaurant cu stele Michelin. Un ”ceai” la tine în sufragerie poate fi mai autentic.

SCORPION La muncă lucrurile par mai așezate, dar Saturn formează un aspect tensionat care ar putea aduce întârzieri și neînțelegeri în chestiuni administrative sau contractuale. Nu pare să fie vorba de un blocaj total, ci mai degrabă precum nisipul în mecanism. Dacă apare o amânare sau o interpretare greșită a unui document, nu reacționa impulsiv. Saturn cere răbdare și structură, lasă orgoliul! Investițiile mai vechi ar putea da un semn discret de viață, dar nu căuta scurtături. Astăzi, drumul lung poate fi mai sigur decât scurtătura.

SĂGETĂTOR În această zi de miercuri s-ar părea că fantomele trecutului pot reveni sub forma unei amintiri sau a unei comparații „Ce-ar fi fost dacă…?” – o întrebare inutilă, dacă întrebi stelele, prin subsemnatul. Deciziile de atunci au fost bune pentru contextul de atunci. Piața s-a schimbat, regulile s-au schimbat, lumea s-a întors pe dos. Pe seară, ai grijă la variațiile de temperatură și la sinusoidalele de dispoziție. Ambele pot fi surprinzătoare.

CAPRICORN Ambiții mai vechi par să ajungă la un punct de finalizare. E posibil săă nu simți, însă, chiar un sentiment de triumf de cu care să faci paradă, dar e o satisfacție reală. Bucură-te împreună cu cei care te-au sprijinit. Nici tu nu ai făcut chiar totul singur. Nu începe nimic nou până nu închizi ce ai început. Astăzi s-ar putea să apară informații despre o specializare sau o perfecționare profesională. Analizează, nu respinge din reflex.

VĂRSĂTOR Miercuri s-ar părea că ai energie, poate prea multă, spun stelele. Se pare că ai vrea să rezolvi tot într-o singură zi, dar n-au intrat zilele-n sac, cum bine spune înțelepciunea populară! Fă mișcare, dar nu te forța. Aerisește camera, chiar dacă e rece. Corpul te poate trăda, dacă îl ignori. Nu trage tigrul de mustăți, cum se zice în Orient. Adică nu provoca inutil situații, doar ca să vezi dacă ține.

PEŞTI Ai grijă la afirmațiile nesigure. Oboseala te poate face să spui lucruri aproximative, iar partenerii de discuție s-ar putea să nu neapărat indulgenți. Venus pare să activeze zona sentimentală. O discuție cu persoana iubită ar putea aduce clarificări, dar și sensibilități. Dacă vorbești prea direct, poți răni fără intenție.

Spre seară, o veste bună de la cineva drag, poate din străinătate, ar putea echilibra ziua. În plan afectiv, blândețea ar putea fi mai eficientă decât dreptatea.