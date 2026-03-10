Primăvara aduce cu sine atât schimbări de temperatură, cât și provocări pentru pielea noastră. Lot Van Rij, Director Executiv pentru Inovație la „Rituals Cosmetics”, ne explică cum să trecem delicat de la rutina de iarnă la cea de primăvară, fără să suprasolicităm pielea. În rândurile următoare, ea ne dezvăluie greșelile frecvente, trucuri rapide pentru un ten luminos de Sfintele Paști (12 aprilie) și ingrediente esențiale pentru o piele echilibrată în sezonul de tranziție.

Lot Van Rij: – Primăvara este un spațiu de tranziție. La fel ca natura, și pielea noastră are nevoie de timp pentru a se recalibra. După sezonul rece, poate părea mai sensibilă sau lipsită de luminozitate. Este o perioadă în care simțim nevoia de prospețime, dar și de confort.

„The Ritual of Seshen” s-a născut tocmai din această idee de reînnoire. Inspirată de floarea de lotus, simbol al renașterii în Egiptul antic, colecția aduce texturi mai ușoare și senzații revigorante. Gelul de corp, cu textura sa tip jeleu și aloe vera calmantă, oferă o hidratare lejeră, care se simte aproape ca o adiere răcoroasă pe piele. Este o modalitate blândă de a însoți pielea în acest nou sezon.

Lot Van Rij: – Poate tendința de a schimba totul prea repede. Pielea are propriul ei ritm. Uneori, este suficient să ajustăm textura produselor, nu întreaga rutină.

De exemplu, putem păstra pașii esențiali, dar să alegem formule mai fluide, precum Laptele de corp spray sau Gelul de corp. Ele oferă hidratare, dar într-o manieră mai aerată, potrivită pentru zilele mai luminoase.

Lot Van Rij: – Protecția solară rămâne relevantă și în sezonul rece, pentru că radiațiile UV sunt prezente indiferent de temperatură. În practică, SPF-ul poate fi păstrat ca un pas constant pe tot parcursul anului, iar pe măsură ce zilele devin mai luminoase și crește timpul petrecut afară, se poate ajusta treptat și factorul de protecție. Un produs cu SPF se integrează ușor în pașii de dimineață, ca un gest simplu de grijă față de piele.

Lot Van Rij: – Uneori, mai puțin înseamnă mai mult. Cu una sau două zile înainte, o exfoliere delicată pentru a reda netezimea, urmată de o mască iluminatoare pentru revitalizare poate face o diferență vizibilă. Masca, cu aloe vera fermentată și cica, lasă pielea mai proaspătă și mai uniformă.

Pentru corp, Gelul de corp oferă acea senzație de piele suplă și hidratată, iar Spray-ul pentru păr și corp adaugă o notă discretă, luminoasă. Întregul proces poate deveni un moment de reconectare, nu doar o pregătire pentru o zi specială.

Lot Van Rij: – Exfolierea poate fi privită ca un gest de resetare blândă. Scrubul cu sare de mare are o textură care se transformă într-o spumă lăptoasă, lăsând pielea fină și confortabilă.

Ascultarea pielii este esențială. Dacă aceasta se simte echilibrată și luminoasă, frecvența este potrivită. Dacă apare disconfort, este un semn că are nevoie de mai multă blândețe.

Lot Van Rij: – Ingrediente care susțin pielea fără a o suprasolicita. Aloe vera, pentru efectul calmant, uleiuri nutritive, extracte florale. Combinația de floare de lotus și floare de portocal aduce o abordare modernă a tradițiilor de frumusețe din Egiptul antic. Floarea de portocal este cunoscută pentru calitățile sale emoliente și liniștitoare, iar lotusul simbolizează evoluția și puritatea. Împreună, creează o experiență care susține pielea și starea interioară.

Lot Van Rij: – Mai degrabă să o rafinăm. Fiecare sezon aduce o energie diferită, iar îngrijirea poate reflecta asta. Primăvara invită la mai multă lejeritate, la texturi care se absorb rapid și la parfumuri care amintesc de lumină și spațiu deschis.