Acordarea de vouchere cu ocazia sărbătorilor pascale reprezintă una dintre cele mai utilizate forme de bonus pentru angajații din România. Deși primele consistente de Paște au devenit mai rare în ultimii ani, multe companii aleg să ofere tichete cadou sau alte beneficii similare pentru a sprijini salariații în perioada pregătirilor pentru sărbătoare.

În contextul cheltuielilor crescute din preajma Paștelui, aceste beneficii pot ajuta familiile să acopere o parte din costurile pentru mesele festive sau pentru cadourile destinate copiilor. În perioada următoare, românii vor începe pregătirile pentru sărbătoarea Învierii, iar pentru unii dintre ei aceste vouchere oferite de angajatori vor reprezenta un sprijin financiar util.

Legislația permite companiilor să acorde angajaților tichete cadou în valoare de până la 300 de lei pentru fiecare ocazie specială. Aceste vouchere pot fi oferite în bani, sub formă de bunuri sau pe suport electronic și sunt considerate neimpozabile dacă nu depășesc plafonul stabilit de lege.

Plafonul de 300 de lei nu a existat întotdeauna. Acesta a fost majorat la finalul lunii decembrie 2021 printr-o Ordonanță de Urgență, când limita maximă pentru astfel de beneficii a crescut de la 150 de lei la 300 de lei pentru fiecare persoană și pentru fiecare eveniment.

Regimul fiscal al acestor vouchere este stabilit clar în legislația fiscală, iar beneficiile pot fi acordate fără taxe suplimentare dacă sunt respectate limitele prevăzute de lege. Astfel, tichetele cadou oferite în anumite situații nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale obligatorii.

Explicația apare direct în prevederile oficiale ale legislației fiscale.

„În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei”, spune Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit Codului Fiscal, aceste vouchere pot fi acordate în mai multe situații specifice, stabilite prin lege. Printre acestea se numără cadourile oferite angajaților sau copiilor minori ai acestora cu ocazia Paștelui, a Crăciunului sau a altor sărbători religioase similare.

De asemenea, legislația permite acordarea unor beneficii similare pentru alte momente importante din calendar. Printre acestea se află cadourile oferite angajatelor de Ziua Femeii, pe 8 martie, dar și cadourile destinate copiilor angajaților cu ocazia zilei de 1 iunie.

În cazul în care valoarea acestor vouchere depășește plafonul stabilit de 300 de lei, partea care depășește această limită devine venit impozabil. Autoritățile fiscale explică explicit modul de taxare în astfel de situații. „Partea care depășește valoarea maximă de 300 lei reprezintă venit impozabil din salarii și se va datora impozit pe venit din salarii și contribuții sociale obligatorii”, au precizat reprezentanții ANAF.

În practică, valoarea bonusurilor oferite de companii diferă semnificativ în funcție de bugetul fiecărui angajator. Astfel, nu toți salariații vor primi aceleași beneficii de Paște, iar unele firme aleg să ofere vouchere sau tichete cadou, în timp ce altele acordă produse tradiționale sau zile libere.

În anumite companii, angajații pot primi până la aproximativ 20 aprilie vouchere destinate cumpărăturilor pentru masa de Paște. În alte cazuri, angajatorii preferă să ofere coșuri cu produse tradiționale sau să organizeze tombole interne cu premii pentru salariați.

Statisticile arată că peste jumătate dintre companiile din România acordă anumite bonusuri financiare în această perioadă. Valoarea acestora diferă în funcție de bugetele firmelor și de politicile interne de recompensare a angajaților.

Estimările indică mai multe niveluri de beneficii oferite de companii. Aproximativ 17% dintre angajatori acordă sume cuprinse între 100 și 200 de lei, în timp ce intervalul cel mai frecvent oferit este între 201 și 400 de lei. Aproape 15% dintre firme acordă bonusuri între 401 și 600 de lei, iar sumele între 601 și 800 de lei sau chiar peste acest nivel apar mai rar, de regulă în companiile mari.

Codul Fiscal stabilește și modul în care pot fi acordate aceste vouchere pentru copiii angajaților. În cazul cadourilor în bani sau în natură oferite pentru copii, veniturile rămân neimpozabile dacă suma nu depășește plafonul de 300 de lei pentru fiecare copil și pentru fiecare ocazie.

Concret, părinții pot primi 300 de lei pentru fiecare copil cu ocazia Paștelui, a Crăciunului sau a altor sărbători religioase, precum și cu ocazia zilei de 1 iunie. De exemplu, un angajat care are cinci copii poate primi de Paște suma totală de 1.800 de lei, calculată pentru angajat și pentru fiecare copil, aceeași valoare putând fi acordată și de Crăciun. Pentru ziua de 1 iunie, suma maximă neimpozabilă ar fi de 1.500 de lei, deoarece beneficiul se acordă doar pentru copii.

Baza legală pentru acordarea acestor beneficii este prevăzută la articolul 76 alineatul 4 din Codul Fiscal.