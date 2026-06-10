Un simplu beneficiu poate schimba venitul lunar cu sute de lei

O analiză a unor specialiști în salarizare și resurse umane indică faptul că alegerea dintre hrana oferită de angajator și tichetele de masă poate avea efecte atât asupra veniturilor salariaților, cât și asupra cheltuielilor companiilor.

Rezultatele diferă în funcție de organizarea muncii, iar în unele cazuri pot apărea diferențe de ordinul a câtorva sute de lei pe lună. Mai exact, este știut faptul că tot mai multe companii încearcă să optimizeze pachetele de beneficii acordate angajaților, iar decizia între hrana la birou și tichetele de masă rămâne una dintre cele mai importante.

Analiza realizată de Anca Lambru și Lavinia Gheorghe, Senior Manageri la Outsourcing – HR&Payroll Forvis Mazars, prezentată de RTV. punctează avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

Pentru un angajat cu salariul brut de 5.000 de lei și 20 de zile lucrătoare, acordarea hranei poate fi mai avantajoasă decât tichetele de masă, potrivit calculelor specialiștilor.

Valoarea beneficiului analizat este de 900 de lei, calculată la 45 de lei pe zi lucrată. „Diferența apare la tratamentul fiscal”, explică analiza. În cazul hranei oferite de angajator, aceasta nu intră în baza de calcul pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit, dacă sunt respectate condițiile legale.

Astfel, drepturile salariale totale ale angajatului ajung la aproximativ 3.825 de lei. În schimb, tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit și contribuției la sănătate, iar suma netă încasată scade la aproximativ 3.654 de lei.

Situația se schimbă pentru angajații care lucrează atât la birou, cât și de acasă. Conform legislației fiscale, hrana poate fi oferită doar pentru zilele petrecute efectiv la sediul companiei.

Într-un scenariu cu 10 zile la birou și 10 zile remote, valoarea beneficiului alimentar scade la 450 de lei, iar drepturile salariale totale ajung la aproximativ 3.375 de lei.

Tichetele de masă pot fi acordate pentru toate cele 20 de zile lucrătoare, inclusiv pentru munca de acasă, menținând venitul total la 3.654 de lei. Analiza evidențiază că și companiile pot avea beneficii diferite în funcție de modul de organizare a muncii.

În cazul muncii hibride, hrana oferită doar pentru zilele la sediu reduce costul total suportat de angajator la aproximativ 5.563 de lei pe salariat.

Acordarea tichetelor de masă pentru toate zilele lucrătoare ridică costul la aproximativ 6.013 lei. Astfel, hrana poate fi o soluție mai eficientă din punct de vedere financiar pentru angajatori atunci când angajații lucrează parțial de acasă.