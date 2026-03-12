Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut Consiliului Concurenței să verifice prețurile cărnii de porc. Barbu crede că între fermieri, abatoare și supermarketuri se face o practică comercială neloială. El a spus că este inacceptabil ca fermierul să vândă un kilogram de porc viu cu 4,8 lei, iar la supermarket să nu găsești carne mai ieftină de 17–18 lei.

Pentru a rezolva problema, Barbu a propus modificări la Directiva 633, deși parlamentarii USR au criticat ideea. El a trimis patru propuneri în cadrul revizuirii directivei UE despre practicile comerciale neloiale în lanțul alimentar. Propunerile lui urmăresc: limitarea volumului mărcilor proprii ale magazinelor, aplicarea aceluiași adaos comercial pentru produsele din aceeași gamă, eliminarea refacturării rabaturilor și remizelor și reglementarea discount-urilor.

„Nu poţi să vinzi la poarta fermei porcul viu cu 4,8 lei, iar la raft să nu găseşti carne sub 17-18 lei. Eu sunt convins, 100%, că pe acest lanţ, între fermier, între abator şi magazinul de retail, se realizează o practică comercială neloială”, a declarat Barbu la „AGRO TV”.

Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate naţională în domeniul concurenţei, are responsabilitatea de a pune în aplicare şi de a asigura respectarea prevederilor naţionale şi europene în acest domeniu. În acelaşi timp, instituţia funcţionează ca autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat, mediind relaţia dintre Comisia Europeană şi instituţiile publice, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat.

Consiliul Concurenţei reprezintă, de asemenea, România în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil, menţinând legătura cu instituţiile Uniunii Europene şi cooperând cu alte autorităţi de concurenţă din străinătate, conform prevederilor legislaţiei europene. Activitatea sa se desfăşoară pe două componente principale: una preventivă, prin monitorizarea pieţelor şi supravegherea actorilor economici, şi una corectivă, menită să restabilească şi să asigure dezvoltarea unui mediu concurenţial normal.

În esenţă, misiunea Consiliului Concurenţei este de a proteja şi stimula concurenţa pe piaţa românească, pentru a crea un mediu concurenţial sănătos şi a promova cât mai eficient interesele consumatorilor.