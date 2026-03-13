BERBEC Uneori lucrurile se aşază singure, cum se spune pe româneşte: timpul le drege pe toate. Dacă dimineaţa vezi că o treabă nu merge, nu te încăpăţâna ca berbecul în poartă. Las-o puţin în pace. Poate chiar ar fi bine să întrebi un coleg mai vechi, din aceia care au văzut multe şi nu mai au chef de glume, ci doar de sfaturi bune. Jupiter şi Saturn arată că experienţa altora te poate scoate astăzi dintr-o încurcătură mică, dar enervantă.

TAUR Dacă lucrezi într-un domeniu tehnologic sau într-un mediu unde informaţia circulă rapid, astăzi s-ar putea să ai un avantaj clar. Intuiţia te poate ajuta să foloseşti la momentul potrivit o veste sau o informaţie care altora le scapă. Totuşi, nu te grăbi cu banii. Nu da şi nu lua împrumuturi şi nu te arunca în cheltuieli inutile. Mai bine concentrează-te pe independenţa profesională. Cu cât ai mai multă libertate de mişcare, cu atât proiectele tale pot merge mai bine.

GEMENI Promisiunea succesului îţi poate da aripi. Chiar dacă dimineaţa părea să anunțe o zi obişnuită de vineri, pot apărea informaţii sau veşti care îţi pot schimba ritmul şi te pot face să accelerezi. Săptămâna parcă a trecut repede şi poți să simți deja apropierea sezonului cald. Poate nu ar fi o idee rea să îţi reorganizezi puţin garderoba sau programul. Uneori lucrurile simple te pot pune din nou pe direcţia cea bună.

RAC Nu sta prea liniştit astăzi, căci conjunctura astrală pare a indică faptu că ai putea avea o oportunitate de a te face remarcat. Nu prin spectacol, ci prin eficienţă. Mercur în zona comunicării încurcă uneori mesajele, dar tocmai acesta poate fi rolul tău: să descurci nodurile. Cum spune vorba populară, nu mor caii când vor câinii! Dacă-ți păstrezi calmul şi explici lucrurile pe înţelesul tuturor, s-ar putea să ieşi foarte bine dintr-o situaţie complicată.

LEU Coordonatele zilei par să fie simple: fermitate şi politeţe. Stele spun că s-ar putea să ai dreptate într-o anumită chestiune, iar tu pari să simţi asta foarte clar. Totuşi, nu e nevoie să ridici vocea. Un rege nu urlă, un rege convinge. Personalitatea ta solară poate face exact asta. Dacă-ți păstrezi tonul elegant, poți obţine mai multe decât prin confruntare directă.

FECIOARĂ Astăzi, la muncă, pare că primeşti des confirmarea că ai avut dreptate în multe situaţii. Experienţa acumulată începe să se vadă. Nu eşti Einstein, dar ai acel talent rar de a observa detalii pe care alţii le ratează complet. Totuşi, nu începe proiecte noi şi ambiţioase. Conjunctura astrală nu pare să susţină lansările mari astză, ci, mai degrabă, consolidarea lucrurilor deja începute.

BALANŢĂ Venus, planeta ta protectoare, formează un aspect interesant care poate influenţa viaţa sentimentală. Nu e neapărat o poveste dramatică, ci mai degrabă o clarificare. Dacă eşti într-o relaţie, o discuţie sinceră poate apropia lucrurile. Dacă eşti singur, s-ar putea ca cineva din anturaj să devină brusc mai interesant decât părea. În plan profesional mai ai de trecut un prag, dar Venus îţi dă acel farmec subtil care te poate ajuta să câştigi sprijinul oamenilor potriviţi.

SCORPION Dimineaţa poate începe cu discuţii inutile care îţi pot da dureri de cap. Orgoliile din jur pot fi uneori mai puternice decât logica. Partea bună este că Jupiter pare să te protejeze discret, deși nu are cum să-ți rezolve conflictele în locul tău, dar îți poate aduce oportunităţi şi noroc atunci când alegi calea înţeleaptă. Dacă rămâi calm şi devii „mintea limpede” a grupului, ai şansa să transformi o ceartă inutilă într-o situaţie avantajoasă pentru tine.

SĂGETĂTOR Astăzi nu pari să mai ai timp de planuri, ci pare să fie timpul pentru acțiune. Ideile pe care le-ai tot analizat trebuie puse în practică. Poate nu ai inventat apa caldă și mersul pe jos, dar soluţia ta pare să fie practică şi utilă. Uneori tocmai lucrurile simple aduc rezultate vizibile. Dacă munceşti constant şi nu te laşi influenţat de comentariile răutăcioase ale colegilor, ai putea atrage atenţia într-un mod pozitiv

CAPRICORN Mercur pare activ în zona comunicării pentru tine Asta înseamnă că discuţiile, negocierile sau prezentările pot deveni astăzi instrumentele tale principale, în această zi de vineri. Dacă vorbeşti deschis şi clar, oamenii pot observa calităţile tale. Uneori ai tendinţa să fii prea rezervat, dar ziua de astăzi nu pare să fie o zi potrivită pentru modestie excesivă. Un mesaj bine formulat sau o intervenţie la momentul potrivit te poate pune într-o lumină foarte bună.

VĂRSĂTOR Astăzi pari să ai un fel de nostalgie constructivă. Poți să te uiţi în trecut şi să te întrebi cum se făceau lucrurile altădată. Nu e o pierdere de timp. Uneori lecţiile istoriei pot fi mai utile decât ultimele trenduri, chiar și pentru firile inovatoare și vizionare ca tine! Din combinaţia dintre experienţa trecutului şi ideile tale îndrăzneţe ar putea apărea o strategie interesantă pentru viitor.

PEŞTI Dimineaţa zilei de vineri, 13, poate părea mai greoaie, dar nu te lăsa prins în discuţii fără rost. Cum se spune pe la noi, vorba multă, sărăcia omului. Dacă îţi vezi de treabă şi nu intri în conflicte inutile, ziua se poate termina chiar bine. Se poate arăta şi o posibilă veste legată de bani sau de o investiţie mai veche. Nu te arunca imediat cu capul înainte, dar stele spun că poate merită să analizezi cu atenţie.