BERBEC Ziua de miercuri poate începe cu un ritm alert: mesaje, sarcini care se suprapun și un coleg care te întreabă trei lucruri deodată. Tu poți răspunde rapid, dar eficient. E posibil să fie nevoie să reconstruiești din mers un plan care nu stă în picioare. În a doua parte a zilei, cineva poate aprecia felul direct în care clarifici o problemă. Poate apărea și un moment amuzant, ceva ce dezamorsează tensiunea. Spre final, ai putea simți că ai fost „motorul” echipei fără să îți propui.

TAUR Poți începe ziua într-un ritm ordonat, cu gândul la câteva sarcini practice care trebuie finalizate. Într-o discuție cu un coleg, ai putea observa ceva ce altcineva a ratat. Poate primești un e-mail cu implicații administrative și îl rezolvi mai repede decât te așteptai. Spre prânz, poți fi rugat să clarifici o informație, iar tu o faci punctual. Spre seară, e posibil să simți că ai adus stabilitate unei situații care părea neclară.

GEMENI Pe parcursul zilei, pot apărea multe schimburi de idei, iar aspectele lui Mercur ar putea crea cadrul potrivit pentru discuții rapide și eficiente. Ai putea decoda un mesaj ambiguu într-o secundă. Un coleg poate veni cu o propunere care necesită o formulare mai clară, iar tu poți s-o rescrii instant. E posibil să fii prins în mai multe conversații simultan, dar te descurci excelent. Spre final, ai putea primi o veste mică, dar extrem de utilă pentru un proiect.

RAC Ai putea avea o dimineață în care poți simți nevoia să lucrezi în liniște, fără intervenții inutile. Dar cineva, inevitabil, poate apărea cu o problemă care necesită tact. Poate e vorba de cineva care nu și-a finalizat partea și acum vine după ajutor. Spre prânz, poți observa o eroare într-un document intern și o corectezi discret. O discuție calmă cu cineva din echipă te poate repune în ritm. Spre finalul zilei, poți avea sentimentul că ai făcut treabă bună, chiar dacă nu a fost vizibilă.

LEU Conjunctura astrală a zilei de miercuri îți poate aduce un moment în care trebuie să explici ceva în fața altora: poate o situație financiară, poate un raport. Ai putea reuși să formulezi pe scurt ce alții pun în două pagini. Un coleg poate încerca să-și exagereze meritele, dar reacționezi elegant. Spre prânz, poate apărea o ocazie de a lua inițiativa într-un proiect. Spre seară, e posibil să ai surpriza unei mulțumiri neașteptate.

FECIOARĂ Poți începe ziua cu o listă mentală de lucruri care trebuie aliniate. Fie un tabel cu date, fie o procedură care trebuie verificată, ai putea observa imediat ce nu se leagă. Un coleg se poate baza pe tine pentru o explicație tehnică. Spre prânz, poți găsi o soluție simplă la ceva ce devenise prea complicat. Spre final, ai putea simți satisfacția unui puzzle pus cap la cap.

BALANŢĂ S-ar putea ca miercuri să apară o conversație încordată, iar felul în care se poziționează Venus îți poate facilita intervenția calmă. Poți formula o observație care temperează spiritele, fără să pară că iei partea cuiva. Un coleg ar putea aprecia subtilitatea ta. Spre prânz, poți reuși să clarifici o neînțelegere care trena. Spre seară, e posibil să simți că ai fost liantul unei discuții dificile.

SCORPION Ziua poate începe cu o informație neașteptată, ceva ce te poate pune pe gânduri despre un proiect sau o persoană din echipă. Poate descoperi un detaliu care schimbă perspectiva. Un coleg poate veni cu o întrebare direct, exact în stilul tău, și asta te poate stimula. Spre prânz, poți rezolva o sarcină complicată fără să faci prea mult zgomot. Spre seară, e posibil să descoperi că știi mai multe decât toți ceilalți la un loc.

SĂGETĂTOR Ziua de miercuri ar putea fi o zi în care spontaneitatea te ajută. Poate apare o solicitare urgentă, iar tu reacționezi rapid. Cineva poate face o glumă care poate aplana tensiunea și îți poate face ziua mai lejeră. Spre prânz, poți primi o sugestie utilă legată de un proiect în curs. E posibil să te implici într-o discuție aprinsă, dar o iei ca pe un exercițiu energic, nu ca pe un conflict. Spre final, poți simți că astăzi „ți-a mers”.

CAPRICORN În cursul zilei, ai putea simți nevoia să structurezi lucrurile mai bine, iar influența discretă a lui Saturn poate crea contexte în care organizarea ta devine indispensabilă. Poate clarifici o procedură sau explici o procedură. Un coleg îți poate cere ajutorul, iar tu poți să-i oferi exact direcția de care avea nevoie. Spre prânz, o veste administrative îți poate schimba un plan. Spre final, poți simți că ai ridicat standardul zilei.

VĂRSĂTOR Ziua de miercuri îți poate poate aduce idei neconvenționale. Poate găsești soluția la o problemă la care nimeni nu se mai gândea. E posibil ca cineva să îți ceară părerea tocmai pentru că vede în tine un unghi diferit. Într-o ședință, poți spune ceva scurt care schimbă direcția discuției. Spre prânz, primești o confirmare că intuiția ta e corectă. Spre finalul zilei, poți să rămâi cu senzația că ai „mișcat” echipa într-un sens bun.

PEŞTI Poți avea o zi în care intuiția ta practică iese în evidență. Poate observi imediat o eroare într-un e-mail sau un ton prea direct într-un mesaj. Un coleg poate veni să-ți spună ceva care îl macină, iar tu îl asculți cu răbdare. Spre prânz, poți descoperi o modalitate rapidă de a finaliza o sarcină. Spre seară, e posibil să simți că ai echilibrat perfect partea de muncă și cea de comunicare.