Cardul de sănătate, cunoscut și sub denumirea de CEAS, este un instrument oficial folosit pentru identificarea persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate. Acesta are rolul de a asigura accesul la toate serviciile medicale și farmaceutice gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Proiectul are ca scop central creșterea transparenței și eficienței utilizării fondurilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin centralizarea informațiilor și reducerea erorilor în procesul de decontare a serviciilor medicale.

Cardul funcționează ca un cod de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS. Astfel, fiecare tranzacție sau serviciu medical înregistrat în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este asociat cu datele de pe card, oferind o evidență clară și securizată a serviciilor prestate.

Cardul de sănătate conține date esențiale pentru identificarea titularului și validarea serviciilor medicale. Printre acestea se numără numele și prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului (CID), data nașterii și termenul de valabilitate al cardului.

La cererea titularului, medicul de familie poate adăuga și informații medicale specifice pe card. Aceste date sunt stocate atât pe card, cât și în memoria electronică, asigurând astfel accesul rapid și sigur la istoricul medical al pacientului atunci când acesta solicită servicii de sănătate.

Cardul de sănătate se distribuie persoanelor asigurate cu vârsta de peste 18 ani și este livrat prin intermediul poștei, fiind necesară prezentarea unui act de identitate și semnătura de primire. Activarea cardului nu necesită vizite suplimentare la medic: aceasta se realizează la primul contact cu un furnizor de servicii medicale, prin schimbarea codului PIN inițial (000) cu un cod personal ales de asigurat.

Odată activat, cardul trebuie prezentat de fiecare dată când asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice în cadrul unităților contractate cu CNAS.

În cazul în care cardul este pierdut, furat, deteriorat sau conține date greșite, titularul poate solicita emiterea unui duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate la care este arondat.

Emiterea unui card nou este gratuită dacă documentul inițial are erori, însă în caz de pierdere sau distrugere, solicitantul trebuie să achite costurile de producție și livrare, care se ridică aproximativ la 20 de lei. Plata se efectuează la sediul casei de asigurări de sănătate corespunzătoare domiciliului titularului.

Pentru eliberarea duplicatului sunt necesare următoarele documente:

cererea de eliberare a cardului duplicat,

copia actului de identitate,

dovada plății contravalorii cardului și, după caz,

o declarație de împuternicire în situația în care titularul nu se poate deplasa personal.

Cererea poate fi transmisă și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția anexării documentelor justificative și a dovezii plății.

Fiecare casă județeană de asigurări de sănătate stabilește adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor necesare eliberării cardului duplicat, facilitând astfel procedura pentru cei care nu pot ajunge la sediu.

Până la primirea cardului duplicat, asiguratul beneficiază de servicii medicale pe baza unei adeverințe înlocuitoare, document care are valoare juridică echivalentă cardului. Adeverința este valabilă până la emiterea noului card și poate fi transmisă solicitanților prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv e-mail, pentru a evita întreruperea accesului la servicii.

Această măsură permite continuarea tratamentelor, consultațiilor și eliberării medicamentelor prescrise fără întârzieri, protejând astfel drepturile asiguraților și funcționalitatea sistemului de sănătate.

Codul de identificare al asiguratului (CID) este elementul central care permite identificarea unică a persoanelor în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Acesta este înscris pe cardul electronic și este generat pe baza CNP-ului titularului.

CID-ul este utilizat pentru toate operațiunile legate de serviciile medicale și farmaceutice, asigurând corectitudinea și trasabilitatea datelor în sistem. Prin intermediul acestui cod, fiecare persoană asigurată poate beneficia de servicii medicale fără confuzii legate de identitate sau de istoricul medical, chiar și în situațiile în care cardul principal este înlocuit temporar cu adeverința înlocuitoare.