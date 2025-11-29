Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat azi că majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 75% nu a fost o decizie unilaterală a guvernului, ci o măsură impusă de Comisia Europeană în cadrul unui jalon al PNRR. Oficialul a subliniat că această prevedere ar fi trebuit implementată încă de acum doi ani.

Veștea a explicat la Antena 3 că România beneficiază de fonduri europene, dar măsurile mai dificile trebuie adoptate la nivel intern.

„O parte dintre ele, vă spun cu siguranță, au reprezentat chiar un jalon al Comisiei Europene. (…) Noi ne dorim să trăim în Europa, dar ne place să luăm doar părțile care ne convin, (măsurile – n.red.) care nu sunt populare și nu sunt plăcute deloc, sunt impuse. Comisia Europeană spune ‘bun, vă tot alocăm, creăm tot felul de granturi, vă oferim tot felul de oportunități de finanțare, dar până la urmă trebuie să faceți și voi ceva intern’”, a spus Veștea.

El a precizat că aceste ajustări fiscale sunt menite să aducă România la nivelul de echilibru al taxelor aplicate în țările vecine, potrivit standardelor europene.

„Sunt lucruri care nu sunt plăcute, sunt într-o discrepanță cu tot ce se întâmpla la nivel european. (…) Dacă ne uitam ce taxe sunt în țările învecinate, toate ajung la un echilibru, asta se dorește și în România”, a adăugat fostul ministru.

Adrian Veștea a explicat că, începând cu bugetul pe anul 2026, primăriile nu vor mai primi finanțare directă de la nivel central pentru funcționarea instituțiilor locale. Astfel, administrațiile vor trebui să utilizeze integral veniturile colectate din taxe și impozite pentru a acoperi cheltuielile curente.

„Este o creștere pe care cu toții suntem conștienți că, până la urmă, la nivelul autorităților locale, căci acești bani nu vor ajunge la nivel central, vor rămâne la nivel local, vor trebui puși pe diverse capitole bugetare: iluminat public, educație, sănătate. Toate aceste demersuri sunt făcute tocmai ca să ducem la o îmbunătățire a serviciilor care trebuie făcute pentru cetățeni. Aceste demersuri, cu siguranță, reprezintă o presiune pentru cetățenii României. Este o presiune ușoară, mai ales în aceste vremuri în care sunt foarte multe taxe, dar în urma unor evaluări de la nivelul Ministerului Finanțelor și Guvernului României au considerat că trebuie să punem în practică și aceste aspecte”, a declarat Veștea.

El a adăugat că primăriile care respectă limitele de salarizare stabilite în buget nu vor fi afectate de reduceri de personal sau tăieri de salarii.

„Nu vor mai apărea alocari de bugete pentru funcționarea primăriilor. Cred că va fi un prim test pe care fiecare ordonator de credite, care până la urmă trebuie să aibă un management corespunzător și să răspundă situațiilor cu care se confruntă, va trebui să îl pună în practică. Că le spune Guvernul sau nu le spune, vor ajunge să își dea seama că din bugetul pe care îl au la dispoziție și pe care ei l-au previzionat la începutul anului, pentru că la începutul anului bugetar aloci bani pe fiecare capitol în parte. Au avut un capitol de salarizare, o regulă e ca în momentul în care faci acest buget să te încadrezi în acea anvelopă salarială, sunt curios câți dintre colegii noștri au reușit să facă acest lucru pentru că în situația în care l-au făcut astăzi nu au absolut niciun fel de problemă și nu trebuie să se teamă deloc de ceea ce urmează în perioada următoare”, a precizat prim-vicepreședintele PNL.

În luna noiembrie, Parlamentul a adoptat proiectul de lege care reglementează noile taxe locale și care include majorări pentru impozitele pe proprietate și autoturisme. Noile prevederi vor intra în vigoare de anul viitor.

Potrivit legii, impozitele plătite de cetățeni pe locuințe, apartamente, terenuri și mașini vor fi ajustate cu rata inflației din anul precedent, de 5,25%, la care se poate adăuga o creștere suplimentară de până la 70%, decisă de Guvern. Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetul de stat și asigurarea autonomiei financiare a administrațiilor locale.

Această schimbare în structura bugetară reflectă dorința autorităților de a stimula o gestionare mai eficientă a resurselor la nivel local, dar impune primăriilor responsabilitatea de a prioritiza cheltuielile pe baza veniturilor colectate.