BERBEC La muncă, vineri poți avea impresia că toți vor ceva de la tine în același timp, dar ar trebui să reușești să trimiți răspunsurile potrivite fără să ridici tonul. Poate un coleg întârzie cu un document, dar tu salvezi situația rapid. Spre seară, te poate tenta ideea unei ieșiri spontane la un pahar de prosecco sau la o plimbare lungă în oraș, fără program prestabilit. Poate te întâlnești întâmplător cu cineva interesant. Seara ta poate avea aerul unei mici aventuri.

TAUR Vineri, expresia „cum îți așterni, așa dormi” poate descrie perfect modul în care rezolvi o temă administrativă: temeinic și fără grabă. Un coleg poate încerca să te preseze, dar nu muști momeala. Seara poate fi ideală pentru un film bun acasă, cu ceva cald de băut și un desert liniștitor. Poate reiei și o activitate care te relaxează: puzzle, rearanjat biblioteca sau un serial plăcut, non-violent. Ziua se poate termina cu un sentiment de confort autentic.

GEMENI Aspectele lui Mercur ți-ar putea deschide astăzi ușa spre unele discuții care pot rezolva dintr-un foc probleme ce trenau toată săptămâna. Poți primi două întrebări simultane și să le soluționezi impecabil. Spre seară, ai putea simți nevoia să te vezi cu oameni: poate o ieșire cu prietenii, poate o întâlnire într-un local cochet unde conversațiile curg ușor. Poate chiar afli un zvon amuzant care îți colorează finalul de săptămână.

RAC Ziua de vineri poate fi o zi în care ajuți pe cineva fără să faci mare tam-tam. Poate descoperi o inconsecvență într-un document și o corectezi elegant. Spre seară, poți avea chef de o cină relaxată, de preferat într-un loc liniștit sau acasă, în haine comode. Ai putea simți nevoia de muzică liniștită și de puțină ordine în spațiul tău. Un telefon sau un mesaj de a cineva drag îți poate completa, frumos, ziua.

LEU Vineri, stele spun că s-ar putea să ai o discuție intensă cu cineva care, surpriză, gândește radical diferit de tine. E posibil să observi că astăzi te înțelegi mai bine cu semnele de foc și ceva mai greu cu cele de apă, fără motive dramatice, ci doar din cauza diferențelor de ritm. Spre seară, ai putea alege o ieșire unde se râde mult: un spectacol de stand-up, un bar cu prietenii sau un loc unde te simți „în centrul atenției” fără să faci eforturi.

FECIOARĂ Expresia „graba strică treaba” poate descrie perfect ziua ta: un coleg se poate precipita, iar tu s-ar putea să trebuiască să repari consecințele, fără să comentezi. Ai putea reorganiza o parte din programul altcuiva, doar pentru că vezi că nu are logică. Spre seară, te poate tenta ideea unui film documentar, a unei seri liniștite cu lumină difuză și ceva fierbinte de băut. Poate faci și un plan clar pentru weekend. Totul pare că se așază la locul lui.

BALANŢĂ O cuadratură a lui Venus poate crea un context în care apare o mică discuție tensionată la serviciu, dar nimic serios: doar diferențe de stil. Tu poți aplana totul cu un zâmbet. Spre seară, te-ar putea tenta o ieșire elegantă: un vin bun, un concert acustic sau o plimbare în orașul decorat pentru iarnă. E posibil să primești un compliment neașteptat, subtil, dar care îți poate rămâne în minte!

SCORPION Ziua poate începe cu o informație ciudat de utilă pe care o primești „din greșeală”, dar care te poate ajuta să clarifici un proiect. Poate un coleg îți testează limitele, iar tu îi răspunzi calm, dar ferm. Spre seară, ai putea prefera ceva intens, dar discret: poate un film bun, poate o ieșire scurtă cu o singură persoană de încredere. Noaptea de vineri poate avea pentru tine un aer de introspecție plăcută.

SĂGETĂTOR La locul de muncă, ziua de vineri poate avea un ritm alert, așa cum îți place: schimbări, telefoane, glume pe hol. Spre seară însă, ai putea simți nevoia de ceva care să te prindă complet. Recomandarea perfectă: „Orbitor – Aripa stângă” de Mircea Cărtărescu, pentru imaginația, lumea bogată și libertatea pe care o emană. O poți savura în oraș, cu o cană de ceva fierbinte sau acasă, sub o pătură. Finalul zilei poate avea un aer contemplativ.

CAPRICORN Vineri s-ar putea să ai o discuție serioasă cu cineva privind un termen-limită și, cel mai probabil, o gestionezi impecabil. Un coleg poate încerca să explice lucrurile prea mult, iar tu reduci totul la esență. Spre seară, te poate tenta ceva foarte pragmatic: o cină bună, o plimbare rapidă sau chiar un pahar de vin roșu într-un loc discret. E posibil să te surprinzi făcând planuri realiste pentru weekend, fără să te lași grăbit de altcineva.

VĂRSĂTOR La birou, s-ar putea să observi că astăzi te sincronizezi neașteptat de bine cu semnele de aer, dar ai mici diferențe de ritm cu cele de pământ. Nimic dramatic, doar stiluri diferite. Spre seară, te poate atrage un eveniment altfel: un concert, o expoziție, o întâlnire cu cineva inteligent. Ai putea reveni acasă cu o idee nouă, poate chiar cu un plan pentru o schimbare.

PEŞTI Vineri este posibil să primești la serviciu o sarcină care poate necesita mai mult tact și sensibilitate, iar tu poți s-o gestionezi excelent. Într-o conversație, poți simți imediat ce vrea cineva să spună, înainte să termine propoziția. Spre seară, te-ar putea tenta o atmosferă caldă: un film frumos, o supă caldă, luminițe, poate chiar o ieșire scurtă la un ceai cu cineva drag. Finalul zilei poate fi tandru, calm și foarte inspirat.