Horoscop 8 iunie – 14 iunie: Cea mai încăpățânată zodie! Nu te lăsa descurajat. Nu-i lăsa să-ți spună că e imposibil

Horoscop 8 iunie – 14 iunie. Săptămâna aceasta vine cu surprize neașteptate pentru toate zodiile, de la decizii curajoase și revelații personale, până la momente tensionate care pot schimba direcția lucrurilor. Astrele par să testeze răbdarea, intuiția și norocul fiecăruia, iar finalul de săptămână promite răspunsuri acolo unde au existat doar întrebări. Află toate detaliile din horoscopul oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

BERBEC

Pregătirile au fost făcute, luni. Totul este pregătit, cel puțin așa crezi tu. E timpul să-ți faci treaba. S-ar putea să fie nevoie să chemi ajutoare atunci când lucrurile devin dificile, dar unor oameni le place să ajute. Indiferent ce se întâmplă marți, păstrează-ți mintea limpede. Rămâi cu picioarele pe pământ. Miercuri și joi, perseverența ta este răsplătită din plin. Cineva ar putea chiar să-ți mulțumească, lucru rar în zilele de astăzi. S-ar putea să ai unele probleme vineri, deoarece sfârșitul săptămânii de lucru poate aduce unele frustrări. Nu-ți face griji. Sunt minore în comparație cu succesele tale. Duminică, ești o vedetă.

TAUR

Te-ai întrebat vreodată cum e să fii un copac? Să fii atât de cu picioarele pe pământ, sănătos și înalt? Vei simți acest sentiment luni și marți. Oamenii vor dori să stea lângă tine. Unii te pot privi cu venerație, chiar. Miercuri și joi, cineva s-ar putea să te privească cu altceva decât venerație. S-ar putea să simți că vine spre tine cu foarfeca de crengi și frunze. Preia-ți poziția într-un mod demn și nu-i lăsa să te atingă. Vineri, lumea va fi din nou îndreptată, cum trebuie. Petrece sâmbăta și duminica în compania confortabilă a oamenilor tăi dragi.

GEMENI

Găsirea răspunsului la o întrebare pe care o ai luni necesită puțină muncă de detectiv. Îți petreci ziua (și marțea, de asemenea) adunând indicii și căutând amprente prin praf, totul metaforic, desigur. Încerci să scoți la iveală adevărul. Miercuri și joi, ești foarte influențat de teoriile și perspectivele altora. O conversație despre opiniile cuiva are avantajul suplimentar de a scoate la iveală o mulțime de fapte. Vinerea și sâmbăta sunt paradoxale. Cu cât lucrurile devin mai clare, cu atât ai mai multe întrebări, întrebări interne cu privire la viitorul tău. Petrece duminica meditând. Poate e mai bun un somn luuung?

RAC

Acel ”element” în cameră? Poate ar trebui să te ocupi de asta, pentru că începe să fie solicitant. Te distrage. Luni și marți, abordarea directă a problemelor este calea de urmat. De ce trebuie să te simți jenat? Miercuri și joi, ești încurajat de noua ta încredere dobândită, dar provocarea este să-i faci pe toți ceilalți din jurul tău să abordeze direct problemele, așa cum faci tu. Încearcă să-i faci să fie conectați, în loc să fie distanți, și să spună lucrurilor pe nume. Până vineri, te-ai săturat de alți oameni și poate vrei să închei săptămâna cu o pizza și un film. Dar, duminica e o explozie!

LEU

Ai suficient respect de sine încât să aștepți până obții ceea ce îți dorești. Alții ar putea interpreta asta drept aroganță, la care ar trebui să te întrebi: „Ce e rău în a avea standarde înalte?” Ascultă-le sfaturile, mulțumește-le pentru dragostea lor și apoi fă tot ce simți că este corect. Până la mijlocul săptămânii, te deschizi ideii de flexibilitate, dar problemele tale nenegociabile sunt tot nenegociabile. La sfârșitul săptămânii (mai ales vineri), ești absorbit de cercetări. Află mai multe despre această persoană. Nu lua o decizie până nu ești sigur de fapte. O piesă importantă a puzzle-ului se așează la locul ei, duminică.

FECIOARĂ

Ai un arsenal de instrumente, dar creativitatea ta este cea mai utilă la începutul săptămânii. Proiectele tale recente au atras atenția, o atenție bună, iar dacă ești singur, s-ar putea să nu mai rămâi mult timp cu tine. Ești ambițios și în alte domenii. Până la mijlocul săptămânii, modul tău obișnuit de a face lucrurile începe să pară atât ineficient, cât și plictisitor. O nouă metodă de abordare a rutinei obișnuite este necesară. Vineri, rezistă tentației de a fi critic la adresa unui prieten bun și găsește o modalitate de a-l susține. Apoi, duminică, ridică din umeri când altcineva te critică. În adâncul sufletului, știi cum e.

BALANȚĂ

Ce-i cu acest sentiment de dezechilibru? De ce este viața ta de acasă atât de ciudată acum? E suficient cât să-ți dea amețeli. Te face și puțin sentimental. Marți, indiferent ce se întâmplă în prezent, mintea ta se concentrează pe trecut. Există o singură explicație: romantismul. Ai nevoie de ceva incendiar care să te distragă, care să te aducă în prezent. Din fericire, romantismul este prezent miercurea și joia, iar frumusețea, frumusețea de zi cu zi, joacă un rol major și vinerea. Weekendul începe puțin frenetic (sâmbăta e haos), dar se termină cu sărutări (duminică dulce, dulce).

SCORPION

Nu te lăsa descurajat. Nu-i lăsa să-ți spună că e imposibil. Nu e imposibil. Când îți pui ceva în minte, nici pianele care plouă din cer nu-ți pot sta în cale. Acestea fiind spuse, fă din marți un exercițiu de modestie și recunoaște că miercurea, când lucrurile nu merg așa cum vrei acasă, este doar un obstacol în calea ta spre grandoare. Uneori, lucrurile acasă nu merg tocmai bine. Nicio problemă. Ideile contradictorii de joi duc la o perspectivă mai complexă asupra unei probleme, iar vinerea și sâmbăta sunt încărcate de inovație. Duminica este în mâinile tale.

SĂGETĂTOR

Luni și marți ești interesat de artă și muzică, dar te concentrezi mai mult pe a-ți păstra banii în portofel. Din păcate, muzica și arta pot afecta fluxul de bani. Găsește o modalitate de a face ce vrei fără a cheltui prea mulți bani și vei fi foarte fericit. Miercuri și joi, modalitatea de a te distra fără a cheltui mult este să inițiezi conversații animate cu oameni pe care nu îi cunoști. Poveștile pe care le spun! Lucrurile pe care le înveți! Petreci vinerea ordonându-ți gândurile și lăsându-ți creierul să se dezvolte. Sâmbăta și duminica sunt distractive, într-un mod juvenil și caraghios.

CAPRICORN

Cum ai ajuns să fii atât de norocos, nu vei ști niciodată. Cel puțin, nu vei spune niciodată, pentru că ești discret. (Adevărul este că are mult de-a face cu cât de mult muncești.) Lunea și marțea sunt definite de laudele pe care ți le acordă oamenii. Sprijinul lor îți oferă multă energie, iar acea energie, la rândul ei, te inspiră să-ți schimbi abordarea față de muncă sau școală miercurea și joia. Dintr-o dată, tu ești cel genial. Tu ești cel amuzant. Tu ești cel cu care toată lumea vrea să fie. Folosește-ți creativitatea în avantajul tău vinerea și sâmbăta. Apoi, duminică, prăbușește-te pe canapea după o săptămână petrecută bine.

VĂRSĂTOR

Motivațiile oamenilor nu sunt întotdeauna evidente. Lumea se năpustește înainte în moduri misterioase. Nu ești sigur de ce se întâmplă lucrurile într-un anumit fel luni și marți, dar simplul fapt că te gândești la astfel de întrebări te plasează în fruntea plutonului. Miercurea și joia sunt inspiratoare. Entuziasmul pe care îl ai dintr-o mică descoperire te face să tânjești după și mai multe descoperiri mărețe, iar entuziasmul tău îi contaminează și pe alții. Vineri și sâmbătă, analizezi constant diferența dintre fantezie și realitate. Duminica este absolut electrizantă.

PEȘTI

Grupul are nevoie de un lider, acest lucru este evident, și toate privirile sunt ațintite asupra ta. Îți dai seama că grupul are nevoie de multe lucruri, lucru pe care orice lider adevărat l-ar recunoaște. Există și alte motive pentru care ai putea fi persoana potrivită pentru această funcție. Cu reticență, ești de acord. Miercuri și joi, tânjești să ajuți pe oricine poți. Vrei să schimbi lumea. Totuși, este greu să te concentrezi asupra întregii lumi. S-ar putea să-ți reduci ambițiile și să te concentrezi pe a face bine câteva lucruri mici. Vineri și sâmbătă, încerci lucruri noi, prezinți idei noi sau reciclate și dai telefoane. Duminica oferă provocări interesante.