Horoscop, 1-7 iunie. Zodia care va radia de farmec. Profită neapărat de aceste zile! Alți nativi au nevoie de ajutorul prietenilor pentru a face ordine în viață

Horoscop săptămânal Capital, 1-7 iunie 2026. Nativii acestei zodii vor avea parte de o săptămână deosebită, în care se va întâmpla ceva minunat în primele zile. Iar apoi, în weekend, vor fi absolut fermecători și este momentul ideal să profite de astrele care țin cu ei. Informații despre toate zodiile puteți citi în horoscopul exclusiv Capital oferit de către profesorul Radu Ștefănescu.

Săptămâna 1-7 iunie 2026 începe bine, creștinește, de luni. Soarele, în Gemeni face cele șapte grade convenționale. Luna, începe perioada în Săgetător și o sfârșește în Pești. Marte este în Taur, Venus în Rac. Mercur intră în Rac. Jupiter este în Rac, Saturn în Berbec. Uranus în Gemeni, Neptun tot în Berbec, iar Pluton, retrograd, în Vărsător.

BERBEC

Săptămâna aceasta banii sunt bine aspectați. Dacă ești acuzat de egoism la un moment dat în prima jumătate a săptămânii sau dacă îți dai seama brusc că ești egoist, cea mai ușoară soluție este să-ți îndrepți atenția către altcineva. Gândește-te la acea persoană. Fă-i o favoare pe care nu a cerut-o. Fii fermecător. Până joi, îți înregistrezi propria creștere, ca persoană. Este un proces lent, un proces care durează toată viața, dar vineri, cu siguranță, simți o reînnoire. Lenea pe care o simți la sfârșitul săptămânii contrastează puternic cu modul de viteză de milioane de kilometri pe oră în care te afli în weekend.

TAUR

Nu este nimic deosebit de neobișnuit în legătură cu zilele de luni, marți sau miercuri, dar cu siguranță se întâmplă ceva minunat. Este un sentiment. Lucrurile de zi cu zi par fascinante. Prietenii tăi sunt mai amuzanți ca niciodată. Atașamentul tău față de ei este atât de puternic încât joia, când bei o cafea sau cinezi cu un prieten, altul poate deveni gelos. Acest tip de gelozie este ridicol, dar vorbește despre cât de mult vă prețuiți unul pe celălalt. Vineri, ești capricios (și puțin sensibil și tu), dar ești absolut fermecător sâmbătă și duminică. Profită!

GEMENI

Ești ocupat săptămâna aceasta, mai ales în prima jumătate. Acțiunea, romantismul, parteneriatele și proiectele noi, toate intră în joc. Aceste proiecte noi s-ar putea să nu iasă toate așa cum ți-ai dori, dar talentul tău acum este pur și simplu să pornești lucrurile, așa că nu-ți face griji. Joi și vineri ești mai calculat. Îți evaluezi viața și munca, pui întrebări dificile prietenilor buni și citești cărți ample. Dar weekendul este plin de planuri și prieteni. Duminică, fii atent la latura ta dogmatică. Nimeni (nici măcar tu) nu vrea să i se predice, mai ales ”lecții de viață”.

RAC

Poate ai chef să cumperi o sobă nouă, să revopsești bucătăria sau să iei o nouă direcție în ceea ce privește amenajarea grădinii, dar te-ai gândit că ceea ce te deranjează cu adevărat nu are nicio legătură cu bucătăria sau grădina? Dacă ceva te deranjează acasă, rezolvă-ți problema direct. Desigur, e mai ușor de zis decât de făcut. Joia este definită de frământări emoționale, iar vinerea ești practic inutil la serviciu, cu tot ce te preocupă. Sâmbăta și duminica, ieși din casă. De ce să nu mergi la film?

LEU

Tu plus prietenii este o combinație câștigătoare, aceasta luni. Marți și miercuri, de asemenea, fie că ești tu, ei sau ceva în aer cu care niciunul dintre voi nu are nicio legătură, păreți aproape conectați psihic. ”Fenomenul” se extinde mai toată săptămâna aceasta. Și viața voastră romantică este activă. Nevoile domniilor voastre sunt satisfăcute în aproape fiecare domeniu. Este firesc ca joi să începeți să vă gândiți profund la această stare de fericire, cum ar fi de unde provine și cum să o mențineți. Vineri, gândirea voastră este concentrată pe zădărnicirea eforturilor complotiștilor, dar atitudinea domniilor voastre este neschimbată. Weekendul este desprins dintr-o carte de povești.

FECIOARĂ

Dacă mergi la magazin la începutul săptămânii, ia un prieten. Cel mai bine e să faci cumpărăturile cu un partener chiar acum. S-ar putea să aveți nevoie de niște sfaturi sau s-ar putea să faceți o achiziție importantă împreună. Fără a mai socoti că ai cui să ceri un mic împrumut, dacă nu-ți ajung banii. De asemenea, beneficiile unei excursii de cumpărături s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu cumpărăturile în sine. O conversație cu un prieten miercuri despre diferența dintre lucrurile pe care ți le dorești și cele de care ai nevoie te pregătește pentru o gândire profundă joi și vineri. În acest weekend, dacă te simți blocat, asumă-ți un risc.

BALANȚĂ

Vei roși de atâtea ori între luni dimineață și miercuri după-amiază, încât cineva te-ar putea întreba (în glumă) dacă ai o reacție alergică la ceva. Ce anume îi face pe toți să flirteze cu tine acum? Este zâmbetul tău viclean? Bune întrebări! Viața ta socială este în formă maximă până în jurul zilei de joi, când problemele de la serviciu te apasă. Problemele de afaceri sunt importante și vinerea. Poate că te recuperezi pentru tot timpul petrecut în cafenele la începutul săptămânii. Sâmbătă și duminică, ajungi în sfârșit la un echilibru frumos între ceea ce ai de făcut și ceea ce vrei să faci.

SCORPION

Ai putea merge în ambele direcții. Poți vedea ambele părți. Ți-ar plăcea o mulțime de ”toppinguri” pe înghețată, dar a o comanda fără toppinguri are și o simplitate atrăgătoare. Ești îndrăgostit de cutare; nu, nu ești îndrăgostit. Vai de mine! Cum iau oamenii decizii în lumea asta? Ai răbdare. Spre a doua jumătate a săptămânii, se întâmplă un lucru uimitor și multe răspunsuri devin evidente. Se dezvăluie de la sine. Abia dacă trebuie să decizi ceva. Oamenii de care ești atras sunt brusc atrași de tine. Pune asta pe seama chimiei psihice. În acest weekend, prins în magie, s-ar putea să pornești într-o aventură neașteptată.

SĂGETĂTOR

Ai nevoie de ceva timp să te gândești bine. Trebuie să te pregătești pentru în ceea ce te bagi. Principalul mesaj transmis în prima jumătate a săptămânii este că ești iubit de prietenii tăi. Dar asta nu rezolvă dilemele tale legate de carieră. Miercuri, legea (sau un avocat sau judecătorul în sine) intră în joc într-un fel greu de precizat. Joi și vineri, contempli imaginea de ansamblu într-un mod nespecific, greu de articulat. Subconștientul tău o ia razna. Dar sâmbătă și duminică, atmosfera de weekend preia controlul și domină jovialitatea și lejeritatea.

CAPRICORN

Știi foarte bine ce gândesc ceilalți. Întrebarea presantă de la începutul săptămânii este ce crezi? Nu există o perioadă mai bună pentru a iniția proiecte noi decât marți și miercuri. Dar dacă nu ești sigur ce vrei, cum vei obține acel lucru? Care ar trebui să fie forma următorului tău proiect? Prietenii te-ar putea ajuta în acest sens. Fă o vizită cuiva joi. Ieși la o plimbare și discută despre asta. Vineri, cele mai profunde speranțe ale tale par dintr-o dată clare și ai resursele necesare pentru a le transforma în realitate. Ia-ți weekendul pentru a planifica problemele personale.

VĂRSĂTOR

Noul tău aliat ar putea veni într-o deghizare amuzantă la începutul săptămânii. Poate fi un costum de zombi sau un costum de vampir. Iluzoriu. Poate că nu este sezonul petrecerilor mascate, dar toată lumea poartă un fel de mască acum. Ieși din zona ta de confort și încearcă să te conectezi cu cineva cu care aproape sigur nu ai nimic în comun. S-ar putea să fii surprins cât de mult te înșeli. Energia pe care o primești din această prietenie înfloritoare te va face să vibrezi miercuri. Joi sau vineri, ești obligat să spui ceva în fața unui grup, ceea ce te face complet nervos. Sâmbăta și duminica sunt o explozie de voie bună.

PEȘTI

Oamenii sunt foarte ciudați. Tocmai când simți că tu și știi-tu-cine veți cuceri lumea împreună (într-un mod pașnic și minunat), ei o iau razna. Devin distrași. Motivele lor pot fi valide, dar adevărul rămâne că, dacă vrei ceva, depinde de tine să-l faci să se întâmple. Poți gestiona asta. Ai umeri frumoși! Spre a doua jumătate a săptămânii, hotărârea ta se întărește și mai mult și îl duci pe cineva care te tratează ca pe un preș la marginea drumului. O faci zâmbind. Ești un profesionist. În acest weekend, lucrurile încep în sfârșit să meargă așa cum dorești.