BERBEC

Entuziasmul tău are efect asupra lumii exterioare, aceasta luni. Marți este o zi bună pentru a-ți gestiona bine banii. E aproape ca și cum florile se deschid, când treci pe acolo. La mijlocul săptămânii, miercuri, plimbările sunt minunate și în concordanță cu starea ta de spirit, când progresul este o preocupare, dar viteza nu. Joi și vineri sunt zile deosebit de pline de melasă, lipicioase, dar, la fel ca melasa, nu sunt lipsite de o anumită doză de dulceață. poți culege recompense pentru perseverența ta. Sâmbăta și duminica, prin comparație, sunt extrem de rapide. Așteaptă-te ca să primești o mulțime de vești. Un film bun și vechi, o comedie, poate ”Istoria Lumii” a lui Mel Brooks, poate întări încrederea în viitor.

TAUR

La începutul săptămânii ești indecis în privința tuturor lucrurilor. Cel mai bun sfat este să cauți diverse opțiuni. Nu lua primul lucru care îți atrage atenția dacă nu este potrivit. Nu te simți presat să accelerezi procesul decizional. Începând de miercuri, totul va fi mai ușor și te vei simți bine doar fiind în compania oamenilor care te cunosc. Joi și vineri te găsesc și ele fericit, recunoscător pentru tot ce ai, întrebându-te dacă nu cumva ai devenit un lacom cu toate excesele care te înconjoară. Cu toate acestea, poți avea chef să faci cumpărături în acest weekend. Ai citi ceva bun, zodiei tale îi plac romanele-fluviu. ”Pe Donul liniștit” de Mihail Alexandrovici Șolohov, un roman-fluviu adevărat care îți poate răspunde la întrebările ridicate de conflictul modern din zonă.

GEMENI

Indiferent ce simți luni, nu ești singur. Oamenii din jurul tău sunt mai complicați (și mai înțelegători) decât îți dai seama, iar a vorbi cu ei sau a găsi o altă modalitate de a te exprima este o idee grozavă. Marțea este, de asemenea, o zi excelentă pentru comunicare. Miercurea și joia sunt zile mai introspective (va trebui să apelezi la resursele interioare pentru a rezolva totul), iar vinerea se poate să treci printr-o o ceartă stânjenitoare cu cineva din apropiere (un coleg sau un vecin). Dar sâmbăta și duminica sunt pline de bunătate și, posibil, de romantism. Un film vechi cu Vin Diesel, ”Pitch Black”, este un lucru bun pentru tine. Zodia ta are nevoie de fantezii.

RAC

Cea mai mică sugestie îți amintește de o lume întreagă luni și marți. Un miros, o culoare, chiar și un cuvânt te aduce înapoi la ceva din trecut (și la toate emoțiile aferente). Miercuri și joi, cinele festive, oamenii fermecători și casa ta sunt toate ceva important, fac parte din ceva mai mare decât părțile componente. Vinerea este plină de idei nebunești și de un sentiment de urgență în a genera idei mai noi și mai neobișnuite. Sâmbăta este genul de zi în care mergi la magazin și, dintr-un impuls, decizi să continui să mergi doar pentru a vedea cât de departe poți ajunge fără să cumperi nimic și pentru a face din după-amiaza ta o aventură. Duminica, însă, este făcută pentru a îndeplini sarcini, în bucătărie. Cred că ți-ar face plăcere să citești ceva din Sadoveanu. Te rog încearcă ”Creanga de Aur”, cu siguranță este croită pentru zodia ta.

LEU

O atitudine de genul „încântat de cunoștință” este cea mai bună alegere luni și marți. Pregătește-te să strângi mâna cu cineva care, în cursul unei conversații ocazionale, îți va schimba părerea despre… ceva. Miercuri, nu vei vedea pe nimeni altcineva decât oamenii cu care lucrezi, iar joi, nu vei avea prea mult loc pentru gânduri, cu excepția celor legate de muncă. Dar vinerea este un amestec total: celebrități, lege, șeful tău, ego-ul tău, toate aceste lucruri pot intra în joc. Weekendul, dimpotrivă, nu este despre niciunul dintre aceste lucruri. Weekendul este despre prieteni, vise și speranțe. Și împreună cu un film fantastic despre război, ”Tigrul Alb”, poate fi un suport pentru ceea ce ești și ceea ce poți fi!

FECIOARĂ

Entuziasmul se poate transforma rapid în combativitate atunci când spiritele se încing. Luni și marți, concentrează-te pe obiectivele pe termen lung (de exemplu, relațiile cu oamenii din jurul tău), mai degrabă decât pe problemele pe termen scurt (găsirea capsatorului). Abia miercuri începi să te simți cu adevărat compatibil cu ceilalți în această săptămână. Joi și vineri poți realiza multe și poți găsi din ce în ce mai multe lucruri de făcut (din păcate, o ușă duce la alta). Iar weekendul este plin de potențial. Va fi un weekend grozav sau unul fără nimic, depinde în totalitate de tine. Un film comic despre război, ”1941” poate să-și aducă certitudinea că nimic nu este pierdut, totul se transformă.

BALANȚĂ

Indiferent ce se întâmplă, luni și marți îți oferă timp de petrecut cu cei care îți fac plăcere, timp care se întinde la nesfârșit. Ce veți face împreună? Depinde în totalitate de tine. Dar o doză de altruism nu este o idee rea. Ce ar vrea să facă cealaltă persoană? Miercuri și joi, gândul tău este încă la alți oameni (atașamentele și alianțele sunt teme puternice), iar vineri te găsești chinuindu-te să găsești o modalitate creativă de a-i spune cuiva cât de mult îl apreciezi. Sâmbătă și duminică, te exprimi mai ușor. Vei veni cu atât de multe idei noi încât nu ți le vei aminti pe toate. Un film vechi și bun, o comedie cu Norman Wisdom, ca să regreți timpurile acele simple și cinstite.

SCORPION

Deși impulsul tău de a rezolva problemele pe măsură ce apar este unul bun, nu este cel potrivit luni și marți. Evitarea conflictelor este la ordinea zilei. Lucrurile ar putea scăpa ușor de sub control. Miercurea și joia sunt mai potrivite pentru a rezolva lucrurile, deși, spre frustrarea ta, cea mai bună soluție necesită cel mai probabil să cedezi la un moment dat (un punct mic, o concesie nedureroasă). Îndrăzneala este esențială pentru a depăși obstacolele pe care ți le rezervă vinerea, dar în acest weekend e mai bine să mergi pe vârfuri. Duminica este o zi lungă. Dar poți citi pe Jerome K. Jerome, ”Trei într-o barcă fără a mai socoti și cățelul”. Este necesar…

SĂGETĂTOR

Lista ta de verificare este un joc de luni și marți, o competiție cu tine însuți, un adevărat test al eficienței tale. Accepti provocarea cu brațele deschise. Îți place să creezi astfel de jocuri pentru tine și îți place să duci lucrurile la bun sfârșit. Secretul zilei de miercuri constă în detalii, dar joi și vineri ar fi înțelept să faci un pas înapoi și să privești totul prin prisma unor ochelari mai largi, fără dioptrii. Sâmbătă se întâmplă atât de multe lucruri încât nu vei avea nicio șansă să afli profunzime sau sens în interacțiunile tale sociale, dar vei fi atât de ocupat încât nici nu-ți va trece prin minte. Și duminica este aglomerată. Dar un musical este tot ce îți trebuie. Încearcă ”Un american la Paris”, nu o să-ți pară rău!

CAPRICORN

Luni și marți te gândești la familia ta. Te simți loial și îngrijorat în acel mod iubitor și protector, iar cel mai bun lucru de făcut ar putea fi să-i faci o vizită. Dacă acest lucru nu este posibil, încearcă să te conectezi în alt mod. Miercurea este mult mai centrată pe „eu, mie, îmi”, proiectele creative te vor face să zâmbești. Iar joi sau vineri seara ar putea fi potrivită pentru o mică excursie undeva pentru câteva ore sau peste noapte. Camping? Un motel cu piscină într-un oraș anonim? Weekendul te readuce în lumea reală, plină de oameni cam ciudați, străini vorbăreți și prieteni fideli și străluciți. Vreo două episoade din ”Sherlock Holmes” ediția din anii 50, un episod durează cam 28 minute, se potrivesc cu starea ta de spirit.

VĂRSĂTOR

Începi să adopți o nouă abordare a vieții tale. Luni și marți, te simți puțin radical, puțin boem sau poate pur și simplu citești prea multe romane franceze. Totuși, îți schimbă felul în care te îmbraci, nu-i așa? Și felul în care interacționezi cu oamenii? Valorile tale? Miercuri și joi, autodescoperirea ta capătă și mai multe dimensiuni, iar vineri ești nedumerit nu doar de propria ta stare, ci și de ciudățenia vieții, în sine. Este o săptămână nebună pentru tine, pe plan intern. Și apoi devine nebună la exterior. O posibilă aventură amoroasă ieșită din comun îți dă fiori în weekend. Un film care ți se potrivește ”Inception”, nu o să regreți!

PEȘTI

Luni, totul capătă o anumită perspectivă, iar marți, habar n-ai încotro s-o apuci. Acest tip de dezorientare poate fi distractiv atâta timp cât ai chef de ea. Miercuri și joi, găsește antidoturi pentru abstractizarea ambiguă. Pregătește cina acasă. Pune-ți gândurile în scris. Ascultă un album pe care îl știi pe de rost. Vineri, nimic nu este la fel de puternic ca atracția inimii tale, ceea ce ar putea explica de ce, sâmbătă, vei deschide o carte de poezii. Duminica nu este o zi plictisitoare, dar ar trebui să încerci să menții activitățile cerebrale, mai degrabă decât atletice. Poeziile Anei Blandiana sau cele ale lui Nichita Stănescu – te poți regăsi în ele.