Berbec

Weekendul vine cu multă energie și dorință de mișcare. Ai șansa să rezolvi rapid o problemă care te-a stresat în ultima perioadă. În dragoste, spontaneitatea îți poate aduce momente speciale.

Taur

Ai nevoie de mai multă liniște și de timp pentru tine. Evită cheltuielile impulsive și încearcă să nu intri în discuții tensionate cu cei apropiați. Finalul weekendului aduce o veste bună.

Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte în aceste zile. Primești invitații, mesaje sau propuneri interesante. În plan sentimental, o conversație sinceră poate schimba dinamica unei relații.

Rac

Te concentrezi pe familie și pe confortul personal. Este un moment bun pentru odihnă și pentru a pune ordine în lucrurile care te apasă emoțional. Duminica vine cu mai mult optimism.

Leu

Atragi atenția oriunde mergi și ai parte de susținere din partea celor din jur. În plan amoros, pot apărea surprize plăcute sau revederi neașteptate. Profită de energia pozitivă.

Fecioară

Weekendul îți cere răbdare și organizare. Ai tendința să analizezi prea mult anumite situații, însă unele răspunsuri vor veni natural. Odihna și timpul petrecut în natură îți fac bine.

Balanță

Socializarea îți aduce cele mai bune momente. Poți relua legătura cu persoane importante sau poți primi o invitație interesantă. În cuplu, atmosfera devine mai relaxată.

Scorpion

Te preocupă mai mult viitorul și deciziile pe termen lung. Încearcă să nu transformi fiecare discuție într-o confruntare. Weekendul poate aduce clarificări importante în plan financiar.

Săgetător

Ești printre favoriții zodiacului în aceste zile. Ai energie, chef de aventură și ocazia de a începe ceva nou. În dragoste, lucrurile evoluează rapid și într-o direcție pozitivă.

Capricorn

Simți nevoia să încetinești ritmul și să te ocupi mai mult de tine. Evită suprasolicitarea și încearcă să lași deoparte grijile profesionale. O discuție sinceră te poate ajuta mult.

Vărsător

Weekendul vine cu idei noi și planuri spontane. Poți întâlni persoane interesante sau poți primi o propunere care îți stârnește curiozitatea. În plan sentimental, lucrurile devin mai intense.

Pești

Intuiția te ajută să iei decizii bune. Este un moment potrivit pentru relaxare și pentru activități care îți aduc echilibru. Spre finalul weekendului apare o oportunitate neașteptată.