BERBEC

Săptămâna aceasta aștepți să primești niște bani. Primul din autobuz primește locul ales de el. Deși, indiferent de ”autobuzul” în care te urci la începutul săptămânii, poate lua un traseu neașteptat. Aventura este în aer. Marți și miercuri, ocolișurile dau roade. Tot ce îți pune lumea în cale îți este util într-un fel. Reputația ta la locul de muncă este pe primul loc și nimic nu te satisface mai mult decât să obții o grămadă de succese bruște joi și vineri. Dar, după cum știi, ce urcă, coboară. Acest weekend este loc și de coborâre. Vorbește cu necunoscuții cât mai puțin posibil. Poate ai timp și vezi un film vechi, istoric, românesc, ”Dacii”. Se potrivește cu starea ta de spirit.

TAUR

Cineva s-ar putea să pună la cale un plan pentru a te separa de banii tăi la începutul săptămânii. Ești prea deștept pentru asta, o să te descurci. Felul tău fermecător are un fel de efect de tăvălug compresor și s-ar putea să convingi pe cineva să se răzgândească prin simpla ta prezență. La mijlocul săptămânii, te gândești la călătorii. Acesta este un domeniu în care ești dispus să fii separat de banii tăi, având în vedere toate locurile în care nu ai fost. Vineri încerci să nu interpretezi prea mult idiosincraziile celorlalți. Sâmbătă și duminică, prietenii tăi sunt la fel de prezenți și de susținători ca întotdeauna. Un film vechi și bun, ”Hanul din Spessart” cu Liselotte Pulver, te-ar putea distra și schimba starea de spirit.

GEMENI

Tu și partenerul tău de afaceri (sau de dragoste) sunteți la un nivel diferit, luni, un plan superior față de toți ceilalți. Situația este de aur. Lasă-te să te bucuri de asta. Poți face orice. Ești responsabil cu destinul tău. Marți și miercuri, controlul asupra destinului tău pare puțin mai evaziv, dar o anecdotă joi te face să realizezi că nici măcar nu știi ce vrei. (Așa că e bine că nu ești responsabil cu viitorul tău.) Opiniile tale nu au fost niciodată atât de incerte ca vineri. Sâmbătă și duminică sunt zile profunde, pline de vis. Ai nevoie de un film bun. O comedie, un musical, ce ai spune de ”My Fair Lady”?

RAC

Sursele de energie sunt greu de găsit, luni. Toți combustibilii fosili de pe planetă nu ar putea să-ți pornească motorul. Există o problemă în viața ta socială sau privată și s-ar putea să dureze câteva zile până să-ți dai seama care este. Marți și miercuri, practic hibernezi. Ai nevoie de timp pentru a fi singur. Joi și vineri, când vorbești cu altcineva, optează pentru o conexiune intelectuală, în locul uneia emoționale. Iar sâmbătă și duminică, dă-ți voie să te uiți pe fereastră, să mergi la vânătoare de fluturi, să citești, de fapt, orice te izolează de problemele tale. Poate te uiți la câteva episoade din ”Columbo”? Nu este o idee rea!

LEU

Luni te grăbești. Dacă ești singur, îți vei imagina că mergi în luna de miere cu cineva pe care tocmai l-ai cunoscut. Dacă ești căsătorit, vei dori impulsiv să rezervi un zbor spre Bahamas, chiar dacă acest lucru este total impracticabil în acest moment. Marți și miercuri, fericirea constă în a acorda atenție sănătății tale și a-ți pune serviciile la dispoziția oricărui prieten care are nevoie. Joi este un exercițiu de răbdare. Vineri este o zi a soluțiilor. Pur și simplu îți ies din minte. Dar sâmbătă și duminică prezintă o serie uimitoare de noi enigme. Ca să fie în ton cu starea ta de spirit îți recomand câteva episoade din ”Verdict, crimă!”

FECIOARĂ

Ți-ar plăcea să fii în fruntea plutonului la începutul săptămânii, dar nimic din ceea ce faci nu pare să-ți ofere vreun avantaj. Abia îți miști picioarele și te miști puțin. E aproape ca și cum ai merge pe o bandă rulantă în direcția greșită. Marți și miercuri, vei ridica mâinile și vei lăsa banda rulantă să te ducă acolo unde vrea, fericită, în brațele cuiva super drăguț, dar joi și vineri îți aduc o revelație în a prelua din nou controlul asupra vieții tale. În acest weekend, fericită pe drumul tău, vei vedea câțiva dintre prietenii tăi în aceeași situație în care te-ai aflat luni. Îți recomand un film vechi și bun, o să-ți placă, ”Ghici cine vine la cină?”

BALANȚĂ

Luni ai echilibrul unei foci, cu o minge pe botic și mult mai multe abilități decât o focă în domeniul comunicării. Ideile tale sunt bine primite, iar răspunsurile pe care le primești inspiră idei și mai mari. Cu toate acestea, marți și miercuri sunt o dezamăgire. Ești foarte concentrat pe gânduri, dar gândurile tale tind să privească în trecut; în special, în părți din trecutul tău care te fac să te simți ciudat. Joi și vineri duc lipsă de ciudățenii, cu excepția ciudățeniei agitate a romantismului (o ciudățenie fericită), iar sâmbătă și duminică sunt atât de aglomerate încât vei fi norocos dacă vei avea o secundă să te gândești… la ceva! Îți recomand un film frumos, vechi, desigur, cu o muzică uimitoare, ”Călătorie în centrul Pământului” din anul 1959.

SCORPION

Cele mai abstracte concepte au o corespondență directă cu viața ta de zi cu zi la începutul săptămânii. S-ar putea să te simți foarte influențat de filosofie. De asemenea, s-ar putea să ai senzația că ceva este prea frumos ca să fie adevărat. Adevărul este că lucrurile stau pur și simplu bine, acum. La mijlocul săptămânii, reușești să ajungi la un acord între doi colegi care în mod normal nici măcar nu se pot pune de acord asupra orei. Rezultatul zilelor de joi și vineri, zile definite de o izbucnire emoțională pe frontul de acasă, este o descoperire revelatoare. Sâmbătă și duminică, joacă un joc de societate (sau pur și simplu stai și vorbește). Vreo două episoade din cea mai bună serie cu ”Hercule Poirot”, cea cu David Suchet, pot face diferența către un timp plăcut.

CAPRICORN

Uneori, a inventa o structură, a-ți impune limite, este paradoxal, eliberator. Îți clarifică obiectivele și definește mijloacele de a le atinge. Obiectivele tale, oricât de nobile ar fi, s-ar putea să nu pară realizabile așa cum ți le-ai propus săptămâna aceasta, dar până miercuri vei fi mai avansat decât ți-ai imaginat. Joi și vineri, viitorul rămâne principalul tău interes. S-ar putea chiar să vorbești despre el unor oameni pe care abia îi cunoști. Ar fi înțelept să ieși din casă sâmbătă pentru un concert sau un film, dar duminica te găsește, încă o dată, extrem de productiv. Un film romantic celebru la timpul său, uitat acum, dar care poate să-ți facă placere: ”Love Story” din anul 1970.

VĂRSĂTOR

Luni nu ești singur. Ai trupele tale în spatele tău în fiecare moment. Ești puternic, deși alegi să-ți exerciți puterea în moduri binevoitoare și benefice. Marți și miercuri sunt zile neașteptat de complicate și te dezorientezi puțin în vârtej, dar până joi vei naviga spre ape mai calme și cer mai senin. Vineri este, de asemenea, însorită, metaforic și poate literal, ceea ce toată lumea pare să interpreteze ca o reflectare a ta. Sâmbătă și duminică, s-ar putea să fii distras de nevoile altcuiva, dar ești fericit să dai dovadă de compasiune. ”Schițe” de Caragiale te-ar putea amuza, numai bine ca să te pregătești pentru săptămâna viitoare.

PEȘTI

Hiperconștientizarea pe care o simți la începutul săptămânii poate fi puțin epuizantă, dar este și extrem de utilă. Subiecte la care trebuie să fii atent: șeful tău, felul în care te prezinți atunci când îți exprimi opiniile, diferența dintre bine și rău. Este o situație foarte amestecată. Ce poți face pentru a te elibera de anxietate este să te destăinui prietenilor, miercurea și să faci un fel de voluntariat (sau chiar să ajuți pe altcineva cu cumpărăturile la supermarket) joi. Vinerea ar putea fi frustrantă pentru că nu te vei putea concentra pe nimic, dar duminica este plină de stropi de culoare. Așa că o vei putea admira pe inegalabila Cyd Charisse în ”Silk Stockings”, într-un musical cum nu se mai fac astăzi.