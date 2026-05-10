„Directiva europeană privind transparența salarială care va fi transpusă și în legislația din România din luna iunie reprezintă o schimbare majoră în practicile salariale ale companiilor, indiferent de numărul de angajați pe care îl au sau de profilul pozițiilor pentru care recrutează. Schimbarea va începe chiar de la pasul deschiderii procesului de recrutare, astfel încât orice candidat va ști, de la început, care este salariul pe care compania îl oferă pentru poziția la care aplică”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

După mai bine de doi ani în care nivelul transparenței salariale a stagnat în jurul valorii de 35%, din 2026 se observă o creștere semnificativă a numărului de joburi care afișează salariul în anunțurile de angajare, ponderea ajungând la 45% din total.

Cele mai ridicate niveluri de transparență salarială sunt înregistrate în domenii precum retail, servicii, turism, industria alimentară, transport și logistică, precum și în call-center și BPO. În schimb, sectoarele cu cea mai redusă transparență rămân energia, IT și telecom, industria auto și sănătatea.

În funcție de nivelul de experiență cerut în anunțurile de angajare, datele actuale de pe eJobs.ro arată că cele mai multe salarii afișate se regăsesc în segmentul entry-level, unde 35,5% dintre poziții includ această informație.

Pe locul al doilea se află joburile care nu necesită experiență, dintre care 23% au salariul publicat. Odată cu creșterea nivelului de experiență solicitat, transparența salarială scade: 18,6% în cazul pozițiilor mid-level (2–5 ani experiență), 6,4% pentru rolurile de seniori (peste 5 ani experiență) și doar 0,5% pentru posturile de management.

„Mai mult decât atât, dacă ne uităm pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă destinată candidaților entry level și fără studii superioare, vedem că procentul joburilor cu salariul la vedere este 73%. Asta se întâmplă pentru că angajatorii știu cât de sensibili sunt acești candidați la componenta salarială și, în multe cazuri, iau decizia de a aplica la un job doar în funcție de salariul pe care îl oferă. În general, de fapt, vedem că anunțurile care au salariul postat primesc cu până la 40% mai multe aplicări decât celelalte”, mai spune Roxana Drăghici.

În spiritul aceluiași argument, și angajatorii din străinătate au început să menționeze mai des salariul în anunțul de angajare. În prezent, aproape 10% din numărul de joburi postate sunt pentru locuri de muncă din afara țării.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 5.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.