Horoscop: Săptămâna 25–31 mai 2026 se conturează ca una intensă din punct de vedere astrologic, cu influențe care favorizează schimbarea și luarea deciziilor importante. Tranzitele planetare pot aduce atât momente de claritate, cât și situații care cer adaptare rapidă. În acest context, fiecare zodie va fi provocată să își reevalueze prioritățile, să își gestioneze mai atent resursele și să profite de oportunitățile care apar pe parcurs.

BERBEC

Lucrul minunat la ziua de luni este că poți realiza multe lucruri. Lucrul neplăcut este că vei dori să mănânci gustări la fiecare pas. Fii atent la asta. La un moment dat, gustările te vor îngreuna. Marți sunt trei cesuri rele. Evită-le, dacă poți. Miercuri și joi, chiar nu trebuie să te uiți la nimic. Impulsul tău natural va fi spre o competiție sănătoasă, iar toți ceilalți vor fi pe aceeași lungime de undă, iar vinerea oferă bonusul suplimentar al acțiunii pe frontul romantic. Ești în formă maximă săptămâna aceasta. Sâmbătă, te vei simți puțin epuizat. Lasă weekendul să fie odihnitor și revigorant.

TAUR

Luni și marți te simți în siguranță, suficient de sigur încât să lași garda jos și să-ți prezinți sentimentele în fața altcuiva. Vor fi curioși și pot pune întrebări interesante. Din păcate, de miercuri până vineri se oferă mai puține răspunsuri pozitive din partea celorlalți. O luptă pentru putere este în stele, la fel ca și o tendință spre dreptate și există șansa ca, reacționând la toate acestea, să pari pompos. Din fericire, când va veni weekendul, toate acestea se vor fi rezolvat de la sine și vei rămâne cu două zile de muzică, afecțiune și distracție.

GEMENI

Ești doar practic. Te gândești la viitorul tău. Asta, luni. Cineva din jurul tău te-ar putea acuza că ești zgârcit, marți, dar poate că e doar morocănos pentru că nu primește ceea ce își dorește. Nu e copleșit de bani. Miercurea, din fericire, interacțiunile tale sociale se concentrează pe cât de interesante sunt conversațiile, nu pe câți bani îți ies din buzunar, iar joia și vinerea îți aduc și mai multă plăcere pe plan intelectual. O dezbatere filosofică? O lectură la bibliotecă? Ceva de genul ăsta ar fi indicat. Weekendul e o învălmășeală de comisioane și detalii.

RAC

Începutul săptămânii este și începutul restului vieții tale. Chiar așa se simte. Reflectorul este aprins asupra ta. Ceea ce faci în continuare este crucial. Fii asertiv. Marți, ești plin de energie, iar miercurea și joia sunt zile extravagante, mai mărețe decât viața. S-ar putea să faci și o achiziție extravagantă. Satisfacerea unui capriciu este sănătate pentru tine! Vineri, ești atât de entuziasmat de noua ta achiziție încât s-ar putea să te lași copleșit de lăudăroșenie, ceea ce nu ți se potrivește. Dar sâmbăta și duminica te readuc la un nivel obișnuit de modestie. Din nou, toate gândurile tale sunt concentrate asupra viitorului.

Sensibilitatea ta incredibilă de luni și marți va duce la lucruri frumoase. Te conectează profund cu intuiția ta. Te face modest. Și inspiră o dorință sinceră de a menține bunăvoința. Până miercuri, prietenii vor discuta planuri pentru o statuie în onoarea ta. Și acesta nici măcar nu este punctul culminant al săptămânii tale. Joi și vineri sunt magnifice. Ești extrem de iubit. Sâmbătă, o întoarcere spre interior este în stele. S-ar putea să fii mai introvertit decât te-ai aștepta. Duminica este, de asemenea, o zi a micilor sarcini personale. Fără alpinism su sporturi extreme pentru tine!

FECIOARĂ

Ceea ce ar trebui să orchestrezi luni și marți este o scuză pentru ca un grup de oameni să se reunească, poate o petrecere cu prietenii, poate o petrecere în familie, poate o reuniune cu prietenii și familia. Motivația îți vine în aceste zile de la alți oameni, iar motivația este ceea ce ai nevoie pentru a trece peste zilele agitate de miercuri și joi. Până vineri, te concentrezi pe a ajuta o anumită persoană slabă. Sâmbăta este o zi minunată, marcată de realizări și claritate, iar duminică, începi în sfârșit să te simți organizat. Ești cel mai fericit atunci când ești organizat.

BALANȚĂ

Sigur, multe lucruri s-ar putea să nu meargă așa cum vrei, dar uită-te la toți copacii înfloriți de-a lungul străzii, la sunetele vântului sau la zâmbetul unui copil în vârful unui tobogan. Lucrurile mărunte. Chiar și atunci când totul este dificil și nebunesc, există modalități de a te bucura. Miercuri și joi, cea mai mare parte a plăcerii tale vine din a vedea alți oameni, iar vineri, din a fi creativ. Sâmbătă, fii atent, dar dacă auzi o voce sâcâitoare la televizor sau pe net, ignor-o și ieși afară. Sâmbătă seara, socializează. Duminică, dormi!

SCORPION

Datorită abilității tale de a face lucrurile să se întâmple, dorințele tale sunt satisfăcute luni și marți, fără prea multă presiune din partea ta. Totul se deschide pur și simplu așa cum îți dorești. Nu strica totul încercând să exerciți controlul. Miercurea este o miercuri tipică: mijlocul săptămânii, centrat pe muncă, introvertit, fad. Iar o altercație cu șeful joi aduce stagnarea. Tocmai când te gândeai să ceri o mărire de salariu! Evident, nu face asta. Păstrează un profil discret și vineri. După criza de la mijlocul săptămânii, weekendul îți readuce la o stare de bine. Prietenii sunt prozenți și vocali.

Dedică-te cu adevărat cunoașterii cu adevărat a cunoașterii actuale luni și marți. E timpul să aprofundezi subiectul. Ai o mulțime de întrebări, și ele la fel. Filosofia contează într-un fel. Miercuri și joi, ești prea distras de norocul tău ca să te gândești foarte profund la ceva, deși ești absolut recunoscător. Soarele strălucește asupra ta și vineri, o zi perfectă pentru călătorii, pentru a face ceva creativ sau chiar pentru a susține un test. Totul va merge bine. Sâmbătă și duminică, pe de altă parte, o figură autoritară îngreunează lucrurile.

CAPRICORN

Oriunde te-ar găsi luni și marți, ai prefera să fii în altă parte. Acesta este un sentiment frustrant, dar nu prea poți face nimic în privința lui. Înfruntă orice ai în față și îți vei încheia zilele cu un sentiment de împlinire. Mijlocul săptămânii nu este ușor din punct de vedere profesional. Se pare că cineva pe care credeai că îl înțelegi are o întreagă poveste de fundal care schimbă totul. Și până vineri, te simți complet suprasolicitat de cerințele tuturor celorlalți. În mod ciudat, te simți mai relaxat și mai sigur pe muncă odată ce vine weekendul. Dacă ajungi să lucrezi duminică, o vei face cu gândul la altă duminică… liberă!

VARSĂTOR

Ești priceput/ă. Dacă ceasul se oprește luni sau marți, poți schimba bateria și îl poți pune înapoi pe perete. Ai nevoie de un ceas funcțional pentru a fi la capacitate maximă, având în vedere toate responsabilitățile organizatorice pe care le ai în această săptămână. Miercuri și joi, o soluție creativă la o problemă interpersonală este mult superioară unei soluții punitive. Iar vineri, un experiment cu un prieten duce la o descoperire extraordinară. Interacțiunile tale de sâmbătă și duminică sunt mai dificile. Ai grijă când interacționezi cu ceilalți. Adevărata agendă a cuiva s-ar putea să nu fie evidentă.

PEȘTI

Romantismul este tema dominantă luni și marți. În loc de o întâlnire tipică cu cafea, mâncare sau film, încercați să vă urcați împreună într-un copac și să beți cafeaua acolo. Sau să stați în mijlocul unui teren de fotbal gol sau să citiți cu voce tare rubbaiatele lui Omar Khayyam. Cu cât depuneți mai multă creativitate în acest proces, cu atât veți obține mai mult din el. Este firesc ca gândurile domniilor voastre de miercuri și joi să se îndrepte spre fantezie, având în vedere cât de mult vă place acest lucru. Dar încercați să vă mențineți concentrați asupra realității, mai ales la serviciu, vineri. În acest weekend, dacă știți cine are o idee trăsnită, spuneți pur și simplu da. Puneți întrebări mai târziu.