După succesul evenimentelor organizate în acest an, inclusiv Târgul de Crăciun, administrația locală pregătește o nouă serie de surprize pentru locuitori și turiști. Proiectele viitoare includ târguri de sezon și concepte tematice inovatoare. Parcul orașului, cu o suprafață de 100 de hectare, va găzdui anul viitor o temă intitulată „Lumea Poveștilor”, cu lumină, holograme și elemente surpriză.

Pe lângă târgurile tematice, Craiova continuă să fie un reper prin evenimentele sale culturale. Festivalul Shakespeare este considerat cel mai important din lume în categoria sa și include Congresul Criticilor de Teatru. Festivalul „Păpușile ocupă strada” este al doilea ca importanță din Europa, după Avignon, și a inclus peste 400 de trupe de artiști păpușari și parade cu păpuși gigantice de peste patru metri înălțime.

„Avem și alte proiecte mari în afară de Târgul de Crăciun. Târgul de Paște a avut anul trecut un număr record de turiști, apropiat de cel al târgului de Crăciun. Parcul are 100 de hectare, ceea ce ne permite să dezvoltăm concepte spectaculoase. Anul viitor tema va fi Lumea Poveștilor, cu lumină, holograme și elemente surpriză”, a declarat Olguța Vasilescu pentru Fanatik.

Primăria Craiovei mizează și pe Festivalul Intencity, un proiect emblematic care atrage tot mai mulți fani anual. Surpriza pregătită pentru ediția următoare va ridica și mai sus nivelul festivalului, incluzând și prezența unei formații importante la nivel internațional. Spectacolele de videomapping sunt organizate regulat, cel puțin o dată la două luni, iar orașul găzduiește lunar evenimente precum Festivalul Mihai Viteazu și Festivalul Oltenilor.

„Avem Festivalul Shakespeare, cel mai important din lume în categoria lui, care anul acesta vine cu Congresul Criticilor de Teatru din întreaga lume. Avem ”Păpușile ocupă strada”, al doilea festival ca importanță din Europa după Avignon, iar anul trecut am avut 400 de trupe de artiști păpușari și parade cu păpuși gigant de peste patru metri înălțime. (…) Avem Festivalul Intencity, care crește anual și cu siguranță în câțiva ani va depăși tot ceea ce există în România. Pot spune doar că anul viitor va veni o formație foarte importantă la nivel internațional; suntem în negocieri și nu putem dezvălui mai mult. (…) Spectacolele de videomapping sunt regulate la noi, măcar o dată la două luni, dar suntem mai puțin mediatizați decât Bucureștiul pentru că nu avem presă națională. Totuși, evenimentele noastre atrag foarte mulți turiști. În fiecare lună avem câte un eveniment: festivalul Mihai Viteazu, festivalul Oltenilor și multe altele, astfel încât vizitatorii să nu se plictisească”, a mai spus ea.

Municipalitatea a reabilitat toate clădirile monument istoric din centrul vechi sau le are în curs de renovare. După București, Craiova are cel mai mare număr de clădiri monument istoric din sudul țării, iar farmecul orașului vine din această moștenire arhitecturală.

Orașul păstrează arhitectura marilor boieri de acum 100-150 de ani, proiectată de arhitecți din Viena și Paris, cu pietrari aduși din Italia. La Craiova se regăsesc toate stilurile arhitecturale importante: baroc, neoclasic, romantic, brâncovenesc și gotic.