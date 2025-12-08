Piața imobiliară din România a continuat să se scumpească într-un ritm alert în 2025, confirmând tendința ascendentă instalată în ultimii ani. Conform datelor centralizate în Indicele Imobiliare.ro, prețul mediu cerut pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut la nivel național cu 14% față de anul precedent, în timp ce unele orașe au înregistrat avansuri mult peste media pieței.

Evoluțiile confirmă interesul ridicat pentru achiziții, presiunea cererii în marile centre urbane și atractivitatea tot mai mare a orașelor secundare în plin proces de dezvoltare.

Cea mai spectaculoasă evoluție din 2025 a venit din Craiova, oraș care a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor la nivel național: un avans de 21%.

Prețul mediu solicitat a ajuns la 2.095 euro/mp util, foarte aproape de nivelul din București. Această explozie a prețurilor a propulsat Craiova pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe orașe din România.

Reprezentanții Imobiliare.ro subliniază că orașul se transformă într-un „pol emergent al pieței”, cu o cerere tot mai mare din partea cumpărătorilor și investitorilor.

Dezvoltarea accelerată, proiectele noi și infrastructura în extindere au contribuit la schimbarea imaginii orașului, situându-l în topul marilor centre regionale alături de Sibiu și Oradea.

Capitala a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor: +17% în ultimele 12 luni, al doilea cel mai mare avans din țară. Media pieței a urcat la 2.178 euro/mp util, însă diferențele între zonele orașului rămân considerabile.

Ferentari rămâne cea mai accesibilă zonă, cu prețuri sub 1.100 euro/mp.

Aviatorilor stabilește însă un record, ajungând aproape de pragul de 5.000 euro/mp util, cel mai ridicat nivel din Capitală și unul dintre cele mai mari din România.

În Ploiești, prețul mediu a crescut cu 14%, ajungând la 1.333 euro/mp util, orașul păstrându-și totuși statutul de cel mai accesibil centru urban secundar monitorizat.

Constanța, deși deja un oraș scump, a bifat un avans solid de 13%, ajungând la 1.930 euro/mp util. Orașul de la malul mării ocupă acum locul al cincilea în topul celor mai costisitoare pentru cumpărători, depășit doar de Cluj-Napoca, Brașov, București și Craiova.

Interesul pentru locuințele de pe litoral, influențat inclusiv de componenta investițională în scop turistic, rămâne extrem de ridicat.

Cu o creștere de 12%, Iași și Timișoara continuă să fie orașele mari cele mai accesibile pentru cumpărătorii interesați de achiziții imobiliare:

Iași: 1.896 euro/mp util

Timișoara: 1.857 euro/mp util

Chiar dacă prețurile cresc constant, ele se situează în continuare sub cele din Sibiu, Brașov sau București, făcând aceste două orașe atractive pentru cei care caută un raport echilibrat între cost și calitate.

În Sibiu, apartamentele s-au scumpit cu 11%, ajungând la 1.927 euro/mp util. Orașul urcă astfel pe locul șase între cele mai scumpe din țară, depășind Iași și Timișoara. Sibiu atrage tot mai mult interes din partea dezvoltatorilor, un avantaj major fiind apropierea finalizării autostrăzii ce va lega orașul de București.

Cluj-Napoca rămâne, de departe, cel mai scump oraș din România, deși creșterea înregistrată anul acesta a fost moderată, tot de 11%. Prețul mediu a atins 3.207 euro/mp util. Evoluția mai lentă se explică prin eforturile celorlalte orașe de a reduce distanța față de liderul pieței.

Oradea și Brașov au marcat scumpiri de 10%.