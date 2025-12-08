În primele zece luni ale anului 2025, la nivel național au fost acordate credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 26% față de aceeași perioadă din 2024. În același interval, numărul locuințelor vândute, inclusiv case și apartamente, a scăzut cu 2,7% comparativ cu primele zece luni din 2024.

Indicatorul de referință pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, similar cu nivelul înregistrat la începutul anului curent. Dobânzile fixe ar urma să scadă până la o medie de 5,55% în primele luni ale anului viitor, de la aproximativ 5,70% în ultimul trimestru din 2025.

Trimestrul al doilea din 2026 ar putea aduce o nouă reducere a dobânzilor, IRCC fiind estimat provizoriu la 5,58% pe baza valorilor zilnice actuale. IRCC se stabilește în funcție de cotațiile zilnice ale indicatorului de referință înregistrate cu două trimestre în urmă, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN Romania.

„Începutul anului 2026 va aduce o scădere a dobânzilor creditelor ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi din acest moment, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC)”, arată analiza.

Se estimează că anul 2025 va încheia cu un nou record de credite ipotecare acordate în România. Aceste statistici includ atât creditele noi pentru achiziția de locuințe, cât și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările.

2026 se anunță a fi un an cel puțin la fel de bun, în absența unor evenimente macroeconomice negative. Evoluția ratei inflației va reprezenta cel mai important factor care va influența nivelul dobânzilor creditelor ipotecare în următoarele luni.