Pe 5 decembrie 2025, băncile autorizate publică cotele oficiale pentru principalele valute. Euro se tranzacționează la 5,0919 lei, iar dolarul american la 4,3707 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4427 lei, iar lira sterlină la 5,8310 lei, conform datelor furnizate de sursele bancare.
Alte monede internaționale au, de asemenea, cotații actualizate, iar valoarea dolarului canadian se situează la 3,1343 lei, dolarul australian la 2,9001 lei, zlotul polonez la 1,2036 lei și forintul maghiar, pentru 100 de unități, la 1,3329 lei. Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur este evaluat la 593,4969 lei.
De asemenea, Banca Națională a României stabilește și prețul gramului de aur la 593,4969 lei, reprezentând valoarea de referință pentru tranzacțiile cu metal prețios.
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.
ROBOR rămâne stabil
Pe 5 decembrie 2025, indicele ROBOR la 3 luni, care reprezintă referința principală pentru creditele în lei acordate înainte de mai 2019, rămâne stabil la aproximativ 6,21% pe an. Această valoare indică o relativă stabilitate a dobânzilor interbancare, după fluctuații moderate în ultimele săptămâni, și este utilizată de bănci pentru calcularea ratelor lunare ale clienților cu credite în lei. Experții financiari subliniază că menținerea ROBOR la acest nivel oferă o predictibilitate importantă pentru deținătorii de credite și pentru planificarea bugetelor familiale.
În ceea ce privește IRCC, indicele de referință pentru creditele noi contractate după mai 2019, acesta se menține la 6,06% pe an. IRCC este calculat trimestrial pe baza dobânzilor medii interbancare și este utilizat de bănci pentru stabilirea dobânzii variabile la creditele ipotecare și de consum. Conform specialiștilor, această valoare reflectă condițiile actuale ale pieței bancare și poate influența direct costul creditelor pentru populație, deoarece orice modificare a IRCC se transferă automat în sumele lunare plătite de clienți.
Specialiștii atrag atenția că, deși valorile ROBOR și IRCC de la începutul lunii decembrie indică o perioadă de stabilitate, acestea pot fi ajustate în funcție de evoluția pieței monetare și de politicile BNR privind rata de dobândă de referință. În plus, pentru IRCC, trimestrialitatea calculului înseamnă că valoarea anunțată astăzi reflectă media perioadei precedente, astfel încât o schimbare a condițiilor economice în următoarele luni poate duce la revizuirea indicelui la începutul anului 2026, ceea ce va influența direct costul creditelor pentru gospodării și firme.
