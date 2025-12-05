Din cuprinsul articolului ROBOR rămâne stabil

Pe 5 decembrie 2025, băncile autorizate publică cotele oficiale pentru principalele valute. Euro se tranzacționează la 5,0919 lei, iar dolarul american la 4,3707 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4427 lei, iar lira sterlină la 5,8310 lei, conform datelor furnizate de sursele bancare.

Alte monede internaționale au, de asemenea, cotații actualizate, iar valoarea dolarului canadian se situează la 3,1343 lei, dolarul australian la 2,9001 lei, zlotul polonez la 1,2036 lei și forintul maghiar, pentru 100 de unități, la 1,3329 lei. Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur este evaluat la 593,4969 lei.

De asemenea, Banca Națională a României stabilește și prețul gramului de aur la 593,4969 lei, reprezentând valoarea de referință pentru tranzacțiile cu metal prețios.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.