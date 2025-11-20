Ministerul Finanțelor va încheia la finalul săptămânii următoare a doua rectificare bugetară, esențială pentru închiderea bugetului pe anul în curs în limitele convenite, potrivit ministrului Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că execuția bugetară de până acum confirmă posibilitatea atingerii țintei de deficit pentru 2025, stabilită la 8,4% din PIB.

Nazare a afirmat la Digi24 că rectificarea reprezintă un moment-cheie în cadrul procesului bugetar, iar discuțiile pentru bugetul noului an vor deveni efective în luna decembrie.

El a explicat că, deși consultări tehnice cu ordonatorii de credite au loc deja, proiecția completă pentru 2026 va fi conturată abia luna viitoare, când vor fi finalizate detaliile legate de cheltuieli, venituri și priorități bugetare.

„La finalul săptămânii următoare, finalizăm a doua rectificare bugetară, un pas foarte important pentru închiderea acestui an. Discuțiile (pentru noul buget – n.red.) vor începe din decembrie. Noi și acum suntem în discuții cu toți ordonatorii, dar discuția efectivă despre buget va începe în luna decembrie. Atunci vom avea detalii despre proiecția bugetară pe 2026 în amănunt”, a precizat Alexandru Nazare.

Ținta de deficit de 8,4% pentru 2025 a fost stabilită în urma primei rectificări bugetare adoptate la începutul lunii octombrie, când Guvernul Bolojan a majorat estimarea inițială de la 7% din PIB. Astfel, deficitul programat anterior la 134,65 miliarde lei a crescut cu 24,58 miliarde lei.

Deși noua țintă reprezintă doar o ajustare marginală față de nivelul de 8,65% consemnat anul trecut, aceasta a fost agreată cu Comisia Europeană, în contextul întârzierii reformei fiscale în prima jumătate a anului și al faptului că pachetul de măsuri de consolidare bugetară adoptat în iulie produce efecte doar parțiale în 2025.

Pentru 2026, România și Comisia Europeană au convenit o țintă de deficit de 6,2% din PIB, obiectiv care va sta la baza construcției bugetare ce urmează să fie discutată în decembrie.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan, cu o zi în urmă, făcea și el o trecere în revistă a măsurile de redresare pe care le-a luat Guvernul până în acest moment și care funcționează, spune șeful Guvernului. „Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, a punctat Bolojan.

La finalul postării sale, Bolojan dădea și el asigurări că „deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026”.