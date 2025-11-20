Alexandru Nazare a declarat că în perioada următoare vor avea loc discuțiile privind bugetul pe 2026, iar datele colectate de ANAF pentru trimestrul al treilea vor sta la baza deciziei.

El a explicat că instituția are deja informații despre evoluția încasărilor din TVA în domeniu, însă nu a prezentat public aceste cifre. Ministrul a spus că în acest moment „înclină” să mențină cota redusă de 11% și anul viitor, dar hotărârea va fi luată împreună cu premierul.

Premierul Ilie Bolojan anunțase încă din vară că HoReCa va rămâne la TVA redus până în luna octombrie, urmând ca Guvernul să analizeze dacă măsura a dus la creșterea veniturilor fiscale. El preciza atunci că, în situația în care încasările nu vor crește, sectorul ar putea trece la cota generală de 21%.

„Este o discuție legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuțiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privința încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul și vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, a declarat Nazare la un post de televiziune.

Alexandru Nazare a mai precizat că pentru anul viitor nu este analizată o majorare a cotei generale de TVA, care rămâne la 21%. În același timp, bugetarii vor avea și în 2026 tichete de vacanță, însă la nivelul redus stabilit în vara acestui an.

„Nu luăm în calcul majorarea de TVA în 2026”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Ministrul nu a detaliat ce alte măsuri fiscale ar putea apărea și nici nu a oferit informații despre efectele măsurilor deja adoptate în iulie.

Guvernul a decis atunci să modifice structura TVA: cota standard a urcat de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost înlocuite cu un nivel unic de 11%. HoReCa a rămas doar temporar la acest nivel, cu condiția verificării încasărilor până în toamnă.

Premierul Ilie Bolojan spunea în iulie că analiza este decisivă pentru menținerea facilității, deoarece doar o creștere a veniturilor fiscale poate justifica păstrarea cotei reduse.

„Propunem, de asemenea, ca și industria HoReCa să rămână la acest nivel. Acest lucru se va face în așa fel încât în luna octombrie să se facă o analiză din care să rezulte dacă ne-au crescut încasările din această zonă. Dacă ele nu vor crește, în urma măsurilor care vor fi luate, atunci, cu siguranță, și această industrie are șanse mari ca de la sfârșitul anului să intre la cota ridicată. Toate celelalte componente vor fi la această cotă de 21%”, declara Bolojan în iulie.

În același timp, reprezentanții HoReCa transmit că au nevoie de predictibilitate fiscală și de un cadru legislativ stabil, fără schimbări bruște. Ei solicită măsuri de fiscalitate suportabilă, precum reducerea taxelor pe muncă pentru a putea menține salarii competitive.