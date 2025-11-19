Sorin Grindeanu a explicat că măsurile de relansare economică avansate de PSD sunt gândite să intre în vigoare din anul 2026. El a precizat că efectele bugetare nu pot apărea imediat, fiind nevoie de o perioadă suficientă pentru ca modificările structurale să producă rezultate.

Grindeanu a spus că acesta este motivul pentru care insistă asupra planului și a calendarului stabilit. Potrivit acestuia, un program de acest tip presupune pregătire, etape clare și o aplicare coordonată în coaliția de guvernare.

„Acesta este rațiunea pentru care insistăm pe acest plan. Nu putem propune o măsură acum și să vedem imediat și efectele”, a explicat șeful PSD.

Liderul PSD a declarat că administrațiile locale reclamă că restructurările operate în ultimii ani au afectat aproape exclusiv structurile din teritoriu. El consideră această poziție argumentată și a arătat că primarii nu își doresc existența unui număr mare de instituții deconcentrate.

Grindeanu a subliniat că diminuarea cheltuielilor trebuie orientată către alte zone decât reducerea salariilor și că reorganizarea administrativă trebuie să țină cont de particularitățile fiecărei instituții.

„Există o cerere a administrației locale pe care o consider argumentată. Dânșii spun că de fiecare dată când au fost restructurări, s-au făcut în administrație. Nu își doresc să fie 50 de deconcentrate. Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerile de salarii”, spune președintele PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că amploarea reducerilor va deveni clară după ce fiecare minister își va prezenta propriul plan de restructurare. El a spus că orice diminuare a veniturilor trebuie fundamentată corect, astfel încât măsurile să fie sustenabile pentru buget.

Liderul PSD este de părere că suma necesară, estimată la 12 miliarde de lei, poate fi obținută fără reduceri salariale. El a arătat că partidul este de acord cu scăderea cheltuielilor, dar consideră necesară o distribuție echilibrată între administrația centrală și cea locală.

„Fiecare reducere de venituri trebuie să fie foarte bine calculată. Suntem de acord cu reducerile de cheltuieli. Să vedem pe fiecare minister în parte care sunt propunerile de restructurare și cred că vom găsi cele 12 miliarde de care avem nevoie fără să tăiem salarii”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a reiterat că PSD respinge tăierile salariale în sectorul public, precizând că votul din Biroul Politic Național a fost unanim. El a prezentat mai multe date economice pentru a argumenta necesitatea unui plan de relansare.

Social-democratul a menționat că salariul mediu a scăzut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut și că economia a înregistrat o contracție de 0,2% în trimestrul al treilea.

Datele referitoare la comerțul cu amănuntul, la servicii și la producția industrială indică evoluții negative, în timp ce inflația se apropie de 10%. Grindeanu a spus că aceste cifre justifică măsurile propuse și că acestea sunt integrate deja în strategia fiscal-bugetară a României.