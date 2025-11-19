Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri, 19 noiembrie 2025, legea care introduce cele mai dure reguli de integritate pentru demnitari și funcționarii publici din ultimii ani.

Noul act normativ – Legea pentru modificarea și completarea unor acte în domeniul integrității (PL-x 461/11.11.2025) – stabilește un sistem extins de restricții menite să reducă riscul de conflicte de interese, limitând atât traseismul dintre sectorul public și mediul privat, cât și influențele directe sau indirecte asupra deciziei administrative.

Legea definește două tipuri de limitări, aplicate pe o durată de 12 luni, perioadă denumită „perioadă de reflecție”.

Prima categorie este restricția pre-angajare: în primul an de mandat, orice demnitar sau funcționar cu atribuții de decizie nu poate semna, controla sau supraveghea contracte cu firme la care a activat, remunerat sau nu, în ultimele 12 luni.

Scopul acestei măsuri este evitarea situațiilor în care persoane recent intrate în funcții publice influențează achiziții sau parteneriate în favoarea unor entități cu care au avut legături anterioare.

A doua categorie este restricția post-angajare, valabilă timp de un an după încetarea funcției publice. În această perioadă, foștii demnitari și funcționari nu pot lucra, cu plată sau voluntar, în companii ale căror activități se suprapun cu domeniile pe care le-au gestionat în mandat, pentru a preveni transferul de influență sau informații privilegiate.

Lista persoanelor vizate este una extinsă și include membri ai Guvernului, secretari și subsecretari de stat, conducerea agențiilor centrale, personalul de la cabinetele demnitarilor, aleșii locali – de la primari la președinți de consilii județene, dar și persoane cu funcții de control din sănătate și educație, conducerea companiilor de stat, regiilor autonome și instituțiilor care gestionează fonduri europene.

Legea precizează că aceste prevederi se adaugă obligațiilor deja existente, cu obiectivul declarat de a crește transparența, imparțialitatea și integritatea în administrația publică.

