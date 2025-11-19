Polițiștii locali din Timișoara au desfășurat în ultima săptămână o amplă operațiune pentru a verifica modul în care vehiculele de mare tonaj respectă regulile de circulație în oraș. Acțiunea a vizat atât documentele conducătorilor auto, cât și respectarea semnelor rutiere care limitează accesul pentru autovehiculele grele.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, însumând aproape 70.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări au fost constatate pe străzile unde accesul este restricționat pentru vehiculele ce depășesc 3,5 tone, iar șoferii nu au putut prezenta autorizațiile necesare. Este vorba despre zone precum Antenei, Podgoriei, Regele Ferdinand, Dr. Grigore T. Popa, Torontalului, Andreescu, Șagului sau Martir Cernăianu.

Polițiștii au verificat și parcările neautorizate pentru camioane de mare tonaj, identificând abateri în locații precum Polonă, Ardealul, I. Slavici, Splaiul Nicolae Titulescu sau Pod Calea Șagului.

Reprezentanții Poliției Locale atrag atenția asupra necesității respectării indicatoarelor rutiere și recomandă utilizarea rutelor ocolitoare pentru a evita tranzitarea orașului cu vehicule mari. Autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru a proteja traficul și siguranța rutieră în Timișoara.

Circulația vehiculelor de mare tonaj în România este reglementată prin limite de viteză specifice, restricții de gabarit și masă, și obligația de a folosi benzi dedicate pe anumite sectoare de drum. De asemenea, există restricții temporare impuse de autorități, cum ar fi în perioadele caniculare.

Vehiculele grele, lente sau cu mase/gabarite depășite trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură, dacă nu există o bandă special destinată acestora.

Conducătorii de vehicule care circulă pe banda situată lângă marginea părții carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor de transport public de persoane care semnalizează intenția de a reintra în trafic din stațiile prevăzute cu alveole.

Vehiculele care depășesc masa și/sau gabaritul legal sau transportă mărfuri periculoase pot circula pe drumurile publice numai pe trasee stabilite de administratorul drumului public și necesită semnale speciale de avertizare cu lumină galbenă.

Pentru autovehiculele cu masa până la 3,5 tone inclusiv, viteza maximă este de 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte drumuri naționale. Vehiculele cu masa peste 3,5 tone, precum cele din categoriile C, D sau D1, pot circula cu maximum 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumuri expres și naționale europene și 80 km/h pe celelalte drumuri naționale. În localități, viteza maximă generală este de 50 km/h, însă aceasta poate fi ajustată prin indicatoare rutiere.