Autoritățile spaniole introduc treptat un nou sistem de avertizare pentru vehiculele oprite, o schimbare care urmărește creșterea nivelului de protecție a șoferilor aflați în situații de urgență.

Începând cu 2026, pe autostrăzile și drumurile expres din Spania, triunghiurile reflectorizante nu vor mai putea fi utilizate, acestea fiind înlocuite de lampa electronică V16. În același timp, triunghiurile vor mai rămâne acceptate doar pe drumurile naționale și în interiorul localităților, unde riscurile sunt diferite.

Noul dispozitiv a fost proiectat pentru a oferi o vizibilitate sporită în împrejurări dificile. Conform informațiilor prezentate de ADAC, lampa V16 poate fi observată de la distanțe de până la un kilometru, chiar și atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile, precum ceață, ploaie intensă sau vizibilitate scăzută pe timp de noapte.

Această performanță îmbunătățită este considerată un element important pentru prevenirea incidentelor suplimentare în zonele cu trafic în creștere.

Un alt aspect esențial îl reprezintă modul de instalare. Șoferii nu mai sunt nevoiți să coboare din mașină pentru a poziționa dispozitivul în spatele vehiculului, deoarece lampa V16 se montează direct pe acoperiș. Această simplificare îi protejează pe conducători în situații în care oprirea pe banda de urgență sau pe marginea autostrăzii poate reprezenta un risc major pentru integritate.

Un element de noutate absolută, care diferențiază lampa V16 de sistemele tradiționale, este capacitatea ei de conectare la rețeaua mobilă. Prin această funcție, dispozitivul trimite automat coordonatele vehiculului către autorități și către serviciile de intervenție, asigurând o monitorizare aproape în timp real.

Datele sunt actualizate frecvent, la intervale de aproximativ 100 de secunde, astfel încât echipele de intervenție pot reacționa rapid în cazurile în care este necesară asistență.

Acest mecanism de comunicare continuă transformă lampa V16 într-un instrument util pentru gestionarea situațiilor de urgență, integrarea sa în sistemele de monitorizare rutieră fiind văzută drept un pas înainte în direcția digitalizării soluțiilor de siguranță rutieră în Europa.

Autoritățile spaniole consideră că adoptarea acestui tip de tehnologie va reduce timpul de reacție al echipelor de intervenție și va contribui la limitarea riscurilor pentru toți participanții la trafic.

Pentru șoferi, modul de utilizare este simplu. Lampa trebuie depozitată într-un loc ușor accesibil, cum ar fi torpedoul sau spațiile interioare dedicate, astfel încât să poată fi montată rapid pe acoperiș în cazul unei defecțiuni sau al unui incident. Recomandările oficiale menționează și faptul că dispozitivul trebuie verificat periodic, pentru a se asigura că funcționează corect atunci când este necesar.

Pentru turiștii care călătoresc cu vehicule înmatriculate în alte țări, regulile sunt diferite. Aceștia pot continua să utilizeze triunghiurile standard, deoarece obligația de a avea o lampă V16 se aplică exclusiv mașinilor înregistrate în Spania. Totuși, în cazul șoferilor care aleg să închirieze un autoturism pe teritoriul spaniol, este necesară verificarea prealabilă a dotărilor, deoarece vehiculul închiriat trebuie să includă noul dispozitiv.

Această distincție între mașinile spaniole și cele străine este menită să faciliteze trecerea la noul sistem fără a impune obligații suplimentare turiștilor, dar și să asigure uniformitatea echipamentelor pentru autovehiculele închiriate local. Autoritățile spaniole subliniază importanța respectării măsurilor de siguranță indiferent de originea vehiculului și recomandă utilizarea corectă a echipamentelor pentru evitarea incidentelor.

Publicații precum Inside Digital au relatat că instituțiile spaniole susțin activ introducerea lămpii V16 și consideră că tehnologia va deveni treptat un reper în ceea ce privește gestionarea opririlor de urgență pe drumurile rapide. Aceasta ar putea servi drept exemplu și pentru alte state membre, mai ales în contextul interesului european pentru standarde comune în domeniul siguranței rutiere.

În timp ce Spania implementează noul model de semnalizare, Germania nu intenționează, cel puțin pentru moment, să urmeze aceeași direcție. Ministerul Federal German pentru Digitalizare și Transport (BMDV) a transmis că introducerea unui dispozitiv similar necesită studii temeinice și o analiză complexă a raportului cost-beneficiu, elemente care nu sunt încă disponibile.

Reprezentanții instituției au explicat că orice modificare trebuie fundamentată pe cercetări detaliate. „Reglementările din Germania se bazează pe dovezi științifice clare”, a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului. Ea a subliniat că o eventuală schimbare legislativă trebuie să țină cont de standardele internaționale și ar presupune coordonare la nivel european, proces care implică mai multe etape de evaluare.

Chiar dacă Germania nu se grăbește să adopte tehnologia V16, specialiștii consideră că exemplul Spaniei ar putea genera interes în alte țări europene, care ar putea evalua în viitor oportunitatea adoptării unui sistem similar.