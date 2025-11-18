În cadrul noilor proceduri, una dintre primele situații vizate se referă la autovehiculele distruse sau dezmembrate, considerate, din punct de vedere legal, scoase definitiv din uz. Autoritățile introduc un mecanism automat de gestionare a acestor cazuri, astfel încât proprietarii nu mai trebuie să depună cereri pentru radiere atunci când mașina nu mai poate fi folosită.

Potrivit legislației actualizate, centrele autorizate de colectare sau dezmembrare au obligația de a emite certificatul de distrugere imediat după finalizarea operațiunii. Documentul este transmis automat către instituțiile competente, ceea ce permite radierea directă a vehiculului din Registrul Național de Evidență a Vehiculelor.

Aceeași procedură simplificată se aplică și vehiculelor care au fost înmatriculate definitiv într-un alt stat. Odată ce autoritățile române primesc confirmarea oficială că mașina a fost înregistrată peste hotare, aceasta este ștearsă automat din registrele naționale. În acest fel, nu mai sunt necesare demersuri suplimentare din partea fostului proprietar, iar evidențele sunt menținute la zi.

Prin aceste ajustări, administrația urmărește să reducă situațiile în care vehicule care nu mai există fizic sau funcțional rămân totuși în bazele de date oficiale, generând confuzii sau eventuale obligații fiscale inutile.

Pe lângă cazurile legate de distrugere sau export, reglementările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 84/2024 prevăd radierea automată a vehiculelor ale căror înmatriculări sunt suspendate pentru perioade foarte lungi. Măsura vizează în special situațiile în care proprietarii nu au mai actualizat actele mașinii sau nu au mai îndeplinit obligațiile legale necesare pentru menținerea statutului de vehicul în circulație.

Conform actului normativ, orice vehicul aflat într-o stare de suspendare a înmatriculării pentru mai mult de 10 ani va fi radiat automat din evidențele administrației. Această regulă urmărește să elimine vehiculele care, de fapt, nu mai sunt utilizate, dar figurează ca active în sistemele autorităților.

Legislația ia în considerare și cazurile în care dreptul de proprietate nu a fost actualizat. Dacă o mașină are înmatricularea suspendată de peste 9 luni deoarece noul proprietar nu a finalizat transcrierea, autoritățile pot dispune radierea automată. În situația în care suspendarea depășește trei ani, radierea se aplică fără a mai fi necesară nicio cerere din partea persoanelor implicate.

Prin aceste prevederi, statul urmărește să prevină blocajele administrative și să limiteze situațiile în care vehiculele circulă sau sunt păstrate fără acte corect întocmite.

O modificare importantă pentru anul 2025 vizează Inspecția Tehnică Periodică. Vehiculele care au ITP-ul expirat de cel puțin trei ani vor fi radiate automat, măsură care urmărește îmbunătățirea nivelului de siguranță rutieră și reducerea riscului generat de mașinile neconforme.

Înainte de aplicarea radierii, proprietarii vor primi o notificare cu termen de 10 zile. În acest interval, aceștia trebuie să se prezinte la primărie pentru a actualiza situația fiscală. Procedura presupune scoaterea vehiculului din evidențele locale și încetarea obligației de plată a impozitului auto, astfel încât baza de date să reflecte situația reală a mașinii.

Această regulă este menită să elimine vehiculele care nu mai respectă standardele minime de funcționare și poluare. Prin radierea automată, autoritățile reduc numărul mașinilor care rămân înregistrate, deși nu mai pot fi utilizate în siguranță.

Pe lângă cazurile principale deja menționate, legislația prevede și alte circumstanțe în care radierea poate fi dispusă fără solicitarea proprietarului. Aceste situații sunt menite să acopere cazurile în care identificarea vehiculului sau starea sa tehnică nu mai permit menținerea în evidențe.

Printre acestea se află imposibilitatea de identificare a vehiculului ca urmare a unui control administrativ sau tehnic, ceea ce poate indica fie deteriorări majore, fie modificări neautorizate. În aceste situații, autoritățile dispun radierea pentru a preveni eventuale neconcordanțe.

De asemenea, dacă un autovehicul este distrus într-un incendiu sau într-un accident și nu mai poate fi reparat, radierea se efectuează automat pe baza constatărilor autorităților competente. În cazurile care implică o dispoziție emisă de o autoritate judiciară, radierea se aplică direct, fără intervenția proprietarului.

Prin noile măsuri, administrația urmărește atât actualizarea continuă a registrelor naționale, cât și eliminarea vehiculelor inactive sau neconforme. Radierea din oficiu reduce birocrația în situațiile clare, simplifică procesul administrativ și oferă autorităților un instrument eficient pentru menținerea unei baze de date corecte și transparente.