După ce împlinesc 65 de ani, mulți șoferi din Germania observă că plătesc mai mult pentru aceeași asigurare auto. Nu au avut accidente și nu au provocat daune – doar s-au făcut câțiva ani în plus. Asiguratorii spun că tarifele cresc pentru că, statistic, șoferii mai în vârstă reacționează mai greu și sunt mai predispuși la accidente.

Datele oficiale arată însă altceva. Conform Asociației Germane a Asigurărilor (GDV), creșterea prețurilor ar fi justificată abia după 68 de ani. Statisticile GDV arată că majorările devin relevante doar după 68 de ani.

În realitate, mulți asiguratori măresc tarifele deja de la 65 de ani, fără motiv concret. Un raport al platformei Verivox arată că un șofer de 75 de ani poate plăti până la 74% mai mult decât unul de 55 de ani, chiar dacă amândoi au condus impecabil.

Pentru un șofer de 85 de ani, costul poate fi chiar și cu 139% mai mare.

Aceste creșteri au stârnit nemulțumirea seniorilor și a organizațiilor de protecție a consumatorilor, care spun că sistemul „pedepsește pe toată lumea” doar pentru vârstă.

Majorările doar pe baza vârstei îi afectează nedrept pe cei care conduc prudent de zeci de ani, susține un expert de la Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Renania-Palatinat.

Din punct de vedere legal, aceste diferențe de preț sunt permise. Autoritatea Federală pentru Supravegherea Serviciilor Financiare (BaFin) spune că nu e vorba de discriminare pe vârstă, pentru că legea permite firmelor de asigurări să calculeze tarifele după vârstă, gen sau alte criterii obiective.

Totuși, experții spun că legea ar trebui actualizată. Azi, mulți seniori conduc mașini mai sigure, merg la controale medicale regulat și, adesea, sunt mai prudenți decât șoferii tineri.

„Nu e vorba de risc, ci de profit”, afirmă criticii.

Asigurările auto din Germania au devenit semnificativ mai scumpe: cele mai ieftine polițe Kfz (inclusiv asigurări de răspundere civilă și Kasko) sunt în medie cu 7% mai scumpe comparativ cu anul trecut.

Se estimează că asigurătorii vor crește contribuțiile în continuare până în 2026. Motivele principale: costuri mai mari la reparații și piese auto, prețuri mai mari pentru manopera de service și daune mai scumpe, inclusiv daune legate de vreme