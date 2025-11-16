Poliția Română a anunțat că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, au fost luate 608 permise de conducere din toată țara, în urma unor controale mari în trafic. Polițiștii au verificat șoferii pentru a preveni accidentele și pentru a se asigura că respectă regulile.

În timpul acestor controale, au descoperit 130 de infracțiuni legate de circulație, iar mulți șoferi au rămas fără permis. Polițiștii rutieri au acționat pentru a face traficul mai sigur. Au găsit 130 de infracțiuni și au reținut 608 permise de conducere: 177 pentru viteză și 67 pentru alcool. De asemenea, au retras 560 de certificate de înmatriculare.

Tot sâmbătă, forțele Ministerului Afacerilor Interne au mărit numărul echipajelor din teren, în cadrul acțiunii „Blocada”, o operațiune care are loc regulat pentru a reduce riscurile din trafic și pentru a preveni infracțiunile.

La nivel național, peste 3.300 de polițiști și jandarmi au ieșit pe teren. Ei au avut grijă de ordinea publică, au prevenit faptele violente și au verificat șoferii pentru alcool sau droguri, pentru a crește siguranța pe șosele.

Au fost organizate 472 de filtre rutiere, în care au fost controlate 8.239 de mașini și au fost verificate actele a 13.281 de persoane. Pentru a depista șoferii băuți sau drogați, au făcut 3.812 teste pentru alcool și 136 de teste pentru droguri.

În timpul operațiunii „Blocada”, polițiștii au descoperit 36 de infracțiuni legate de circulație, iar numărul permiselor luate a fost mare. Au fost reținute 258 de permise de conducere, dintre care 33 pentru alcool și 78 pentru viteză. De altfel, au fost retrase 265 de certificate de înmatriculare.

În ultimele luni, Poliția Română a făcut mai multe controale în toată țara, deoarece au crescut accidentele grave și au apărut tot mai multe cazuri de șoferi prinși băuți sau drogați.

Controalele făcute în weekend, dar și în timpul săptămânii, fac parte dintr-un plan mai mare al Ministerului Afacerilor Interne, care vrea să reducă riscurile din trafic și să aibă mai multe echipaje de poliție vizibile pe șosele.