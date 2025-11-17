Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate de țară, din cauza ceții care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, potrivit Centrului Infotrafic al IGPR. Fenomenul afectează șosele din județele Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Banca de ceață persistă și pe autostrăzile A0 (Centura București), A1 București–Pitești între kilometrii 11 și 49, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Buzău.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Poliția rutieră îi sfătuiește pe conducătorii auto să adapteze viteza astfel încât să poată opri în condiții de siguranță, să utilizeze corect luminile, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște sau depășirile riscante. De asemenea, oprirea pe benzile de circulație sau pe cea de urgență este strict interzisă pe autostrăzi, mai ales în condiții de ceață densă.

Pietonilor li se recomandă să traverseze doar pe trecerile marcate și semnalizate, să se asigure că sunt vizibili pentru șoferi și să evite deplasarea pe carosabil în zonele unde vizibilitatea este sever redusă.

Avertizare pentru conducătorii auto. Circulația pe drumul european (DE) 87, în apropierea orașului Babadag din județul Tulcea, va fi deviată începând de luni, 17 noiembrie.

Atenționare pentru șoferii care circulă pe DE 87

Transportatorii rutieri și ceilalți participanți la trafic care se deplasează dinspre Tulcea spre Constanța vor fi nevoiți să parcurgă un traseu ocolitor de câțiva kilometri. Autoritățile au emis o avertizare, întrucât drumul european 87 este blocat temporar. În zonă se desfășoară lucrări de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată Tulcea–Constanța, care intersectează DE 87, motiv pentru care traficul este redirecționat.

„Trecerea la nivel este în prezent echipată cu o instalaţie de semnalizare automată a apropierii trenurilor (SAT), fără bariere şi amenajată cu dale de beton care prezintă defecţiuni structurale. Starea tehnică actuală afectează atât traficul rutier crescut, prin creşterea timpilor de aşteptare, cât şi traficul feroviar, prin necesitatea frecventelor intervenţii de întreţinere”, a anunțat CFR Constanţa într-o postare pe platformele online.

Proiectul de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată include lucrări atât la liniile feroviare, cât și la sistemul de drenaj. Constructorii trebuie să îndeplinească obiectivele stabilite, respectiv fluidizarea traficului rutier și feroviar din zonă. Totodată, proiectul vizează îmbunătățirea siguranței pentru toți participanții la trafic.

În plus, lucrările urmăresc reducerea costurilor de întreținere și a timpilor de așteptare, precum și crearea condițiilor pentru o exploatare mai eficientă a infrastructurii feroviare.

CFR Constanța a emis o avertizare pentru șoferii care tranzitează zona afectată de lucrările de modernizare. Potrivit comunicatului publicat pe rețelele de socializare, intervențiile încep pe 17 noiembrie și, conform calendarului, ar trebui să se încheie până pe 5 decembrie. În această perioadă, traficul între Tulcea și Constanța va fi deviat pentru toate categoriile de vehicule. Autoritățile recomandă ruta alternativă: Zebil – Sarichioi – Enisala – Babadag.

CFR Constanța precizează că riveranii vor avea acces pe tronsonul respectiv, iar vehiculele cu regim de prioritate vor putea circula conform semnalizării rutiere temporare și reglementărilor legale în vigoare.

Lucrările se desfășoară în pauzele de circulație feroviară, sub coordonarea SRCF Constanța. Firma contractată este obligată să respecte toate normele de siguranță și protecție a mediului.

Proiectul face parte din programul național de modernizare a infrastructurii feroviare și își propune să crească atât siguranța, cât și eficiența transportului în Dobrogea.