Camera Deputaților a adoptat miercuri, în mod decizional, un proiect de lege care stabilește ca cel puțin 40% dintre sportivii care evoluează într-un meci să fie români, pentru fiecare echipă implicată în competițiile naționale oficiale. Actul normativ, inițiat de parlamentarii AUR și susținut de membri ai PSD, PNL, USR, minorități, precum și de grupurile POT și SOS RO, a trecut cu 239 de voturi „pentru”, 8 „contra” și 33 de abțineri. Proiectul modifică Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Potrivit noilor reglementări, federațiile sportive naționale vor trebui să elaboreze strategii prin care să fie crescut procentul jucătorilor români în primele eșaloane valorice. În plus, acestea vor fi responsabile și de constatarea eventualelor contravenții și aplicarea sancțiunilor, în baza unor mandate emise de președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Inițiatorii susțin că scopul legii este consolidarea legăturii dintre comunitate și echipele pe care acestea le susțin, argumentând că o prezență mai mare a sportivilor români în competițiile interne reflectă identitatea națională.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, propunându-se ca ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor să fie făcută și de federații împuternicite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport”, arată raportul comisiilor.

Criticii, printre care deputatul PNL Ionuț Stroe, consideră însă că măsura este una populistă și riscă să transforme politica în „factor decisiv în vestiar”. Stroe a declarat că legea ar putea fi contestată pentru neconstituționalitate, invocând discriminarea cetățenilor și restrângerea dreptului la muncă într-un stat membru UE. El a mai precizat că mulți parlamentari, aflați la primul mandat, au fost influențați de o formă de patriotism percepută drept falsă.

„Este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare. Pentru că este o lege care discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc”, mai arată acesta.

Proiectul urmează să fie trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional în acest caz.