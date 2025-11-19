Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege major pentru activitatea Poliției Locale, prin care instituția este autorizată să utilizeze înregistrări audio-video realizate cu dispozitive de tip bodycam în timpul intervențiilor.

Cu o largă majoritate – 112 voturi pentru, două împotrivă și patru abțineri, inițiativa merge acum la Camera Deputaților, care este forul decizional.

Proiectul completează Legea Poliției Locale nr. 155/2010 și introduce obligația ca polițiștii locali care sunt dotați cu bodycam-uri să le utilizeze pentru înregistrarea acțiunilor desfășurate în spații publice, în limitele competențelor legale, fără a fi necesar consimțământul persoanelor filmate.

Inițiatorii explică în textul legii că măsura urmărește aplicarea principiilor de transparență, imparțialitate, responsabilitate și nediscriminare și reprezintă un instrument menit să crească încrederea publicului în actul de aplicare a legii.

Conform proiectului adoptat, polițiștii locali vor putea filma fără acordul persoanelor în situații precum:

legitimarea și stabilirea identității persoanelor despre care există indicii că au încălcat legea;

conducerea la sediul Poliției Locale a persoanelor care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața altor persoane ori ordinea publică;

acțiuni de descurajare a celor care tulbură ordinea și liniștea publică;

efectuarea controlului preventiv asupra persoanelor și a bagajelor;

situații care impun uz de armă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Bodycam-urile vor putea fi folosite și pe durata constatării contravențiilor în domenii variate – de la regimul câinilor periculoși, până la circulația rutieră sau disciplina în construcții.

Se pot face înregistrări atunci când sunt aplicate sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind parcarea, oprirea, accesul în zone pietonale ori zone rezidențiale, pentru încălcări ale normelor legale privind masa maximă admisă a vehiculelor sau pentru abaterile comise de pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice sau vehicule cu tracțiune animală.

Totodată, polițiștii locali vor putea realiza înregistrări în momentul aplicării sancțiunilor privind domeniul protecției mediului, normele legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate, precum și în parcuri și zone de agrement.

Proiectul stipulează că, atunci când circumstanțele permit, polițiștii locali trebuie să informeze persoanele vizate că sunt înregistrate. Structurile de Poliție Locală vor fi obligate să afișeze semne vizibile pe uniforme pentru a semnala prezența dispozitivelor audio-video și să publice informații relevante pentru public.

Înregistrările vor fi păstrate timp de șase luni, cu excepția cazurilor în care sunt folosite în proceduri judiciare, situație în care vor fi tratate ca probe, conform legislației specifice. La expirarea termenului, imaginile vor fi distruse prin proceduri ireversibile.

Fiecare structură de Poliție Locală va evalua trimestrial modul în care sunt respectate prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, iar polițiștii vor participa anual la instruiri privind regulile de prelucrare a acestor date.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va efectua un control din oficiu asupra modului de prelucrare a datelor colectate, iar rezultatele vor fi incluse în raportul anual prezentat Senatului.

Nerespectarea legislației atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor.

Măsurile tehnice și organizatorice privind utilizarea bodycam-urilor vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului Afacerilor Interne și ministrului Dezvoltării.

Autoritățile locale vor avea posibilitatea să elaboreze planuri de implementare și să asigure resursele necesare pentru dotarea și operaționalizarea sistemelor de înregistrare.

Proiectul prevede că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Ministerul Economiei, pot oferi sprijin de specialitate în cadrul acestor demersuri.

Proiectul a fost susținut de majoritatea partidelor în timpul dezbaterilor. Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catana a afirmat că măsura este una normală și necesară într-o societate modernă. El a subliniat că alte structuri de ordine publică folosesc deja astfel de echipamente, iar bodycam-urile contribuie, în opinia sa, la creșterea transparenței intervențiilor.

Catana a transmis că aceste dispozitive nu reprezintă un instrument de supraveghere abuzivă, ci unul de protecție atât pentru cetățeni, cât și pentru polițiști.

„Deja, Poliţia Română şi alte instituţii folosesc astfel de sisteme care de fapt cresc transparenţa intervenţiilor poliţiştilor locali. (…) Aceste body-camere nu sunt un instrument de supraveghere abuzivă, ci un instrument de protecţie”, a afirmat social-democratul.

Senatorul POT Gheorghe Vela a declarat că măsura este necesară pentru creșterea eficienței la nivelul comunităților locale și pentru adaptarea instrumentelor administrative la realitățile actuale.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, unul dintre inițiatorii proiectului, a subliniat că legea oferă polițiștilor locali un instrument modern pentru îndeplinirea atribuțiilor. Ea a explicat că înregistrările pot servi ca probe în clarificarea situațiilor din teren și a insistat asupra faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu legislația în vigoare.

Pauliuc a adăugat că proiectul nu modifică atribuțiile Poliției Locale, ci doar le oferă un cadru legal clar și actualizat pentru activitățile pe care le desfășoară deja.