Pentru a putea susține examenul de obținere a permisului auto, categoria B – cea mai frecvent solicitată, candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți. De asemenea, este obligatorie o evaluare medicală și psihologică, menită să ateste că persoana este aptă pentru conducerea unui autovehicul.

Examinarea medicală stabilește dacă viitorul conducător auto are capacitățile fizice și mentale necesare pentru a conduce în siguranță. În paralel, evaluarea psihologică confirmă abilitățile cognitive, reflexele și comportamentul adecvat în trafic. Aceste evaluări sunt realizate exclusiv în unități medicale și psihologice autorizate.

După obținerea avizelor medical și psihologic, urmează înscrierea la o școală de șoferi autorizată, unde cursantul parcurge atât partea teoretică, cât și cea practică. Certificatul de absolvire a școlii de șoferi are o valabilitate de un an de la finalizarea cursurilor, perioadă în care candidatul trebuie să susțină și să promoveze examenul de permis.

Procesul de obținere a permisului auto categoria B presupune mai multe etape obligatorii:

Înscrierea la școala de șoferi – unde se efectuează cursurile de legislație rutieră și conducere practică. Examenul teoretic („sala”) – verifică cunoștințele despre semnele de circulație, regulile de trafic și siguranța rutieră. Examenul practic („traseul”) – testează abilitățile de conducere ale candidatului într-un mediu real de trafic. Eliberarea permisului – se face numai după promovarea ambelor probe.

Conform informațiilor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, dosarul depus în vederea obținerii permisului trebuie să conțină:

cerere tip;

fișa de școlarizare (valabilă un an de la absolvire), eliberată de școala auto și care include avizul medical;

declarația de consimțământ pentru eliberarea cazierului judiciar (extrasul se poate obține direct de la ghișeele serviciilor publice de permise);

dovada plății taxei pentru eliberarea permisului – în valoare de 89 de lei.

După depunerea dosarului complet și promovarea examenului, documentul este emis și livrat la adresa de domiciliu declarată.

Șoferii care au permisul expirat sau urmează să îi expire trebuie să depună un nou set de documente la oricare dintre serviciile publice comunitare de permise auto din țară. Actele necesare includ:

1) Cererea semnată de către solicitant generată, de regulă, de sistemul informatic și care conține datele furnizate de solicitant la ghișeu sau este completată olograf de către acesta (completată corespunzător motivului pentru care se solicită un nou document);

2) Actul de identitate al solicitantului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original. Acesta se restituie pe loc solicitantului;

3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei. În situația în care plata s-a efectuat prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife de pe site-ul DGPCI – vezi aici detalii) nu mai este necesară depunerea unei dovezi la ghișeu;

4) Permisul de conducere, în original. În cazul în care titularul nu mai este în posesia lui, va completa olograf declarația din cuprinsul cererii în raport cu starea de fapt;

5) Documentul emis de o unitate medicală autorizată (fișa medicală) din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

Lista clinicilor autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății, iar valabilitatea fișei medicale este limitată, motiv pentru care este important ca documentul să fie recent.

În urma unor materiale apărute în presă, Direcția Permise și Înmatriculări din cadrul MAI a precizat luni, 10 noiembrie, că șoferilor nu li se va cere cazierul judiciar atunci când vor să obțină permisul de conducere.

„Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV) nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere. Pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de soluționare, verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct la ghișeu, de către SPCRPCIV, pe baza consimțământului exprimat de solicitant. Astfel, nu mai este necesară prezentarea de către orice persoană a cazierului judiciar, indiferent dacă acesta este obținut fizic sau online. Această măsură permite procesarea imediată a cererilor și elimină demersurile suplimentare din partea persoanei, precum solicitarea prealabilă a cazierului sau transmiterea lui prin alte canale. În perioada următoare, vor fi implementate măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, cu scopul de a face interacțiunea cu serviciile publice comunitare mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă”, au transmis reprezentanții Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Unde trebuie depusă cererea pentru reînnoirea permisului?

Solicitantul poate depune documentele la orice serviciu public comunitar de permise auto, indiferent de domiciliul înscris în actul de identitate. Există și opțiunea de a transmite cererea online, prin secțiunea „Servicii Online” de pe site-ul instituției, cu condiția existenței unui cont activ. Crearea contului necesită o singură prezentare fizică la ghișeu, cu actul de identitate.

Poate fi livrat permisul la o altă adresă decât cea de domiciliu?

Da, acest lucru este posibil în cazul preschimbării unui permis existent. Solicitantul poate indica orice adresă la care poate fi contactat – domiciliu, locul de muncă sau o altă locație. În schimb, pentru permisele noi, obținute prin examen, livrarea se face exclusiv la adresa de domiciliu.

Este obligatorie preschimbarea permisului la schimbarea domiciliului?

Nu. Schimbarea domiciliului nu impune automat reînnoirea permisului, documentul rămânând valabil până la expirarea termenului administrativ înscris pe el.

Ce se întâmplă în caz de pierdere, furt sau deteriorare a permisului?

În aceste situații, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat fără a fi nevoie să prezinte din nou fișa medicală. Noul document va fi emis cu aceeași valabilitate administrativă ca permisul pierdut sau furat.

Cum se procedează în cazul schimbării numelui de familie?

Persoanele care și-au schimbat numele și doresc actualizarea permisului trebuie să prezinte actul de identitate, dovada plății taxei de 89 de lei (sau confirmarea plății online) și permisul vechi, dacă depun cererea la ghișeu. Noul permis se va emite cu valabilitatea celui anterior, fără modificarea perioadei de expirare.

Dacă vrei să știi de la ce vârste se pot obține permisele de conducere în România, poți afla chiar aici. Primul se poate obține la 16 ani, iar pentru ultimul trebuie să aștepți până la 24 de ani.