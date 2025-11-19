Guvernul finalizează proiectul de lege care va schimba semnificativ modul în care funcționează administrația locală și o parte din aparatul central, potrivit unui draft obținut de Digi24.

Documentul propune reduceri importante de personal în primării și prefecturi, o recalibrare a poliției locale, măsuri dure pentru colectarea taxelor, posibilitatea ca primarii să decidă individual dacă permit jocurile de noroc în localități, dar și obligații noi privind transportul alternativ.

Coaliția negociază încă forma finală a reformei, însă cele mai multe elemente din draft au fost deja discutate și agreate la nivelul liderilor politici.

Potrivit proiectului, administrațiile locale vor fi obligate să reducă numărul de posturi cu 30%, însă limita maximă aplicată posturilor efectiv ocupate nu poate depăși 20%. Este una dintre cele mai dure reforme bugetare din ultimii ani, vizând mii de angajați din primării și instituțiile subordonate.

Totuși, pentru anul 2026 se introduce o perioadă de tranziție. Primăriile vor putea alege între două variante: fie reduc posturile conform limitelor impuse, fie reduc cheltuielile de personal – adică pot ajusta salariile sau pot renunța la sporuri – pentru a atinge economia impusă de Guvern. Începând din 2027, reducerea efectivă a posturilor devine obligatorie.

Draftul prevede că reducerea de 30% poate fi distribuită între mai multe structuri din subordinea primăriei, cu condiția ca totalul tăierilor să ajungă la pragul stabilit. Practic, administrațiile vor putea reorganiza intern personalul, în loc să reducă exclusiv aparatul central al primăriei.

Proiectul vizează și instituțiile prefectului, unde se impune o reducere de 25% a posturilor. Există însă excepții importante: serviciile de pașapoarte, permise auto și înmatriculări nu vor fi afectate de aceste tăieri. Guvernul argumentează menținerea lor prin volumul mare de activitate și nevoia de a evita blocaje administrative.

Reorganizarea completă a prefecturilor trebuie încheiată cel târziu până la 1 martie 2026. Este una dintre puținele reforme cu termen ferm în calendar.

Guvernul modifică și modul de organizare a poliției locale, un subiect intens discutat în ultimii ani. Proiectul crește pragul de populație în funcție de care se stabilește numărul de posturi: de la un polițist local la 1.000 de locuitori în prezent, la unul la 1.200 de locuitori. Pentru județe și municipiul București, raportarea va fi de un polițist local la 5.000 de locuitori, față de 6.500.

O schimbare importantă vizează comunele cu sub 4.500 de locuitori: acestea nu vor mai putea înființa poliție locală decât dacă bugetul propriu le permite să acopere integral cheltuielile de funcționare. În aceste cazuri, numărul maxim de polițiști locali va fi de trei.

Mai mult, în localitățile rurale care funcționează cu sisteme de supraveghere video, primăriile nu vor mai fi obligate să asigure personal de pază. Guvernul încearcă astfel să reducă presiunea pe bugetele locale și să încurajeze soluții tehnologice.

Una dintre cele mai așteptate prevederi din noul proiect se referă la industria jocurilor de noroc. Potrivit draftului, consiliile locale vor avea puterea exclusivă de a decide dacă pe teritoriul localității pot funcționa sau nu astfel de activități economice. Dacă administrația locală aprobă jocurile de noroc, operatorii vor avea nevoie de o autorizație anuală de funcționare.

Aceasta ar fi prima dată când o lege oferă administrațiilor locale control direct asupra acestui sector.

Proiectul introduce și o serie de obligații legate de mobilitatea urbană. Primăriile vor trebui să instaleze puncte de închiriere pentru trotinete electrice și biciclete, precum și infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice.

Măsura urmărește să încurajeze transportul alternativ și să reducă dependența de mașini în zonele urbane.

Guvernul vrea să crească gradul de colectare a impozitelor locale și propune mai multe măsuri restrictive. Una dintre acestea obligă cetățenii care vor să vândă sau să cumpere locuințe și vehicule să prezinte dovada achitării tuturor taxelor restante către bugetul local.

O altă prevedere introduce „lista rușinii”: numele celor cu datorii vor putea fi publicate de autorități, în încercarea de a stimula plata voluntară a restanțelor.

De asemenea, persoanele cărora le-a fost suspendat permisul auto își vor putea recupera carnetul doar după ce prezintă dovada achitării tuturor amenzilor contravenționale datorate la nivel local.

Proiectul prevede reducerea posturilor din cabinetele demnitarilor. Cabinetul premierului va avea 5 posturi, față de 9 în prezent, iar cabinetele vicepremierilor vor coborî tot la 5 posturi, de la 6. Cabinetele vicepremierilor fără portofoliu vor avea 3 posturi, față de 4.

Și primarul general al Capitalei va pierde două posturi din cabinetul propriu, ajungând de la 6 la 4.

Guvernul stabilește și o scară diferențiată pentru cabinetele primarilor, viceprimarilor și aleșilor locali, în funcție de populația localității: de la 4 posturi în orașele mari, până la un singur post în localitățile sub 10.000 de locuitori.

Atenție! Deși majoritatea măsurilor din draft au fost discutate în ședințele liderilor coaliției, documentul nu este încă final.