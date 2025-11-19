Institutul Național de Statistică (INS) a raportat pentru trimestrul III 2025 un număr total de 31.600 locuri de muncă vacante, în creștere ușoară față de perioada anterioară. Rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 0,62%, marcând un avans marginal comparativ cu trimestrul precedent. În schimb, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, se observă o scădere de 8.300 de posturi vacante și o diminuare a ratei cu 0,16 puncte procentuale.

Cele mai ridicate cereri de angajare s-au înregistrat în sectorul energiei – inclusiv electricitate, gaze și apă caldă – cu aproape 2% dintre posturi disponibile, urmate de administrația publică și transporturi. Industria prelucrătoare concentrează aproape o cincime din locurile vacante, în timp ce sectorul bugetar deține aproape un sfert, cu posturi semnificative în sănătate, învățământ și administrație publică.

La polul opus, cele mai reduse rate ale posturilor disponibile s-au înregistrat în domenii precum servicii diverse, industria extractivă, hoteluri și restaurante sau tranzacții imobiliare. Numărul minim de locuri vacante a fost raportat în tranzacții imobiliare și în alte activități cu cerere scăzută.

Față de trimestrul anterior, cele mai notabile creșteri ale locurilor vacante au avut loc în domeniul energiei și în învățământ, în timp ce cele mai importante scăderi au fost consemnate în hoteluri, restaurante, comerț și administrație publică.

Comparativ cu trimestrul III 2024, creșteri ale ratei posturilor vacante au fost înregistrate în energie, activități profesionale și transport, în timp ce scăderi semnificative au fost vizibile în administrație, spectacole, educație și gestionarea deșeurilor.

Din perspectiva ocupațiilor, cele mai mari rate de posturi vacante au fost în rândul specialiștilor și funcționarilor administrativi, iar cele mai multe locuri libere au aparținut specialiștilor și muncitorilor calificați. Cele mai reduse valori au fost înregistrate în agricultură și silvicultură, precum și în rândul conducătorilor superiori din administrația publică.

Comparativ cu perioada anterioară, ratele locurilor vacante au crescut ușor pentru legislatori, specialiști și tehnicieni, în timp ce scăderi au fost raportate în agricultură și în rândul lucrătorilor din servicii. Față de aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari pierderi de locuri vacante au fost în specialiști și lucrători din servicii, în timp ce creșteri modeste au fost observate în agricultură și printre funcționarii administrativi.