Banca Centrală Europeană a transmis marți o nouă evaluare asupra sănătății sistemului bancar din zona euro, confirmând că cele mai mari instituții de credit din blocul monetar se află într-o poziție solidă în fața unor potențiale șocuri economice. Concluziile vin după finalizarea exercițiului anual de analiză și evaluare a riscurilor, un proces complex prin care BCE verifică reziliența băncilor în raport cu riscurile macroeconomice, financiare și operaționale.

În urma evaluării, BCE arată că nivelul capitalizării, al lichidităților și al profitabilității se menține puternic, ceea ce le permite creditorilor să facă față unor eventuale turbulențe. În același timp, instituția notează că cerințele de capital pentru anul 2026 vor rămâne, în linii mari, neschimbate față de anul precedent.

Totuși, mesajul BCE nu este lipsit de avertismente. Banca subliniază că marile instituții de credit „continuă să opereze într-un mediul dificil, caracterizat de riscuri geopolitice ridicate”, dar și de schimbări rapide determinate de digitalizarea serviciilor financiare și de competiția crescută din partea actorilor nonbancari, precum fintech-urile sau fondurile financiare alternative.

Potrivit comunicatului, „aceste evoluţii necesită în viitor evaluarea riscurilor şi suficientă rezilienţă”, motiv pentru care analiza anuală continuă să joace un rol esențial în identificarea vulnerabilităților și în stabilirea eventualelor cerințe suplimentare de capital (buffers) pentru fiecare bancă.

Divizia de supervizare a BCE — înființată după criza financiară globală din 2008 — monitorizează direct cei mai mari creditori din cele 20 de țări care folosesc moneda unică. În acest an, evaluarea a vizat 105 bănci, de la instituții cu prezență globală până la grupuri regionale de dimensiuni mari.

Unul dintre indicatorii cheie verificați este rata fondurilor proprii de nivel 1 (CET1), care reflectă capacitatea unei bănci de a acoperi pierderile. BCE menține pragul minim la 11,2% în 2026, confirmând că nivelurile actuale se situează peste cerințele de reglementare.

Evaluarea BCE arată și că sectorul bancar european a continuat să beneficieze de efectele politicii monetare restrictive din ultimii ani. Creșterea dobânzilor a alimentat veniturile din creditare, după o perioadă îndelungată în care instituțiile financiare au operat cu rate zero sau negative.

În plus, evoluțiile favorabile de pe piețele bursiere au contribuit la majorarea veniturilor din taxe și comisioane rezultate din tranzacționarea instrumentelor financiare. BCE notează că rentabilitatea capitalului propriu a trecut de 10% la mijlocul anului, un nivel considerat ridicat pentru sistemul bancar european, tradițional mai puțin profitabil decât cel american.

În pofida încetinirii economiei europene, portofoliile de credite ale băncilor rămân în general robuste. BCE nu observă, în acest moment, o deteriorare majoră a calității activelor, iar rata creditelor neperformante continuă să se mențină la un nivel redus.

Totuși, banca avertizează că anumite sectoare economice ar putea genera riscuri suplimentare, mai ales în contextul incertitudinilor geopolitice, al presiunilor inflaționiste și al posibilelor ajustări pe piețele imobiliare.