Frank Elderson, membru al Boardului executiv al BCE, a transmis că susține ideea reducerii cerințelor de capital și a simplificării normelor pentru sectorul bancar european. El a afirmat că o astfel de direcție ar putea sprijini instituțiile financiare mai mici, care funcționează în prezent cu un nivel considerabil mai redus de raportare.

„BCE ar putea lua în considerare aplicarea mai extinsă a reglementărilor care se aplică acum instituţiilor financiare mai mici. Acest lucru s-ar putea realiza în cadrul actualelor reglementări, menţinând prevederile conform cărora activele sunt analizate pe baza riscurilor”, a declarat oficialul, potrivit Reuters.

Aceste instituții raportează aproximativ treizeci la sută din volumul de date solicitate băncilor mari și sunt supuse unui număr mai mic de inspecții din partea autorităților de supraveghere. Elderson a spus că BCE ar putea avea în vedere aplicarea mai extinsă a acestor reguli simplificate, cu menținerea criteriilor privind analiza activelor în funcție de risc.

Propunerile BCE vin în contextul în care băncile europene au reclamat diferențele dintre reglementările din UE și cele din Statele Unite, după dereglementarea anunțată de președintele Donald Trump. BCE pregătește pentru luna următoare un set oficial de măsuri pentru ajustarea reglementării bancare în Uniune.

La aceeași conferință, Claudia Buch, președinta Consiliului de supraveghere al BCE, a transmis că reglementările bancare internaționale trebuie aplicate tuturor băncilor, însă cu luarea în considerare a principiului proporționalității. Ea a menționat că acest criteriu este important atunci când se decid volumele de raportare și nivelul cerințelor de capital.

Elderson a precizat că BCE poate face cerințele mai predictibile și că există loc pentru simplificarea structurii capitalului. Un grup de lucru al BCE, care îl include pe vicepreședintele Luis de Guindos, a prezentat deja consiliului guvernatorilor o serie de opțiuni de simplificare ce urmează să fie analizate de cele douăzeci de bănci centrale din zona euro.

Germania susține crearea unui regim separat pentru băncile mici, având în vedere că instituțiile regionale și cele cu active reduse gestionează aproape jumătate din totalul activelor bancare din țară.

Autoritățile germane propun un cadru distinct pentru băncile considerate mici și cu complexitate redusă, care să funcționeze cu un set unic de cerințe de capital, diferit de cel prevăzut în reglementările europene generale.

În acest regim opțional, băncile cu active sub zece miliarde de euro, orientate preponderent către piața internă și cu un portofoliu de tranzacționare redus, ar trebui să respecte o rată de îndatorare de peste trei la sută.

Reglementările actuale pentru băncile mici se aplică instituțiilor cu active sub cinci miliarde de euro, cu expunere redusă la derivate și volum mic de tranzacționare, însă Germania consideră că un cadru separat ar putea oferi mai multă claritate și flexibilitate acestor instituții.