Insula Man, un teritoriu autonom al Marii Britanii, se află la mai puțin de trei ore de Marea Britanie continentală și atrage pasionații de mașini dintr-un motiv simplu: pe majoritatea drumurilor nu există limite de viteză. Asta o face perfectă pentru cei care vor să testeze cât de repede poate merge mașina lor.

În Europa, opțiunile pentru condus fără limite de viteză sunt puține: fie mergi pe autostrăzile din Germania, fie închiriezi un circuit pentru o zi. În acest context, Insula Man este ideală pentru șoferi.

Insula își face propriile reguli de circulație, așa că pe multe drumuri din afara orașelor nu există limite naționale de viteză. Totuși, legile împotriva condusului periculos sau neglijent se aplică în continuare. În orașe, limita este de 50 km/h, iar șoferii începători nu pot depăși 80 km/h în primul an de condus.

Pe lângă drumurile rapide, insula este cunoscută și pentru peisajele frumoase, cum sunt Dhoon Glen, Niarbyl și Peek Castle.

Insula Man este și faimoasă în lumea motorsportului. În fiecare iunie se țin cursele de motociclete Isle of Man TT, unele dintre cele mai periculoase din lume, care atrag peste 50.000 de spectatori. Majoritatea traseului Snaefell Mountain Course folosit la aceste curse se desfășoară pe drumuri fără limite de viteză. Vizitatorii pot conduce pe porțiuni mari ale traseului cu orice viteză, deși, potrivit unui utilizator Reddit, doar aproximativ 1 din 20 de mașini depășește 97 km/h. Totuși, se recomandă să nu se depășească 160 km/h.

În 2006, locuitorii Insulei Man au refuzat ideea de a introduce o limită de viteză. Dintre cei 13.600 de participanți la sondaj, 54% au votat împotrivă.

Cursa de motociclete Isle of Man TT este cea mai veche cursă de tip Tourist Trophy din lume. Prima ediție a avut loc pe 28 mai 1907, câștigată de Charlie Collier, care a avut o viteză medie de aproximativ 61 km/h.

De atunci, cursa s-a ținut aproape în fiecare an, cu excepția perioadelor celor două războaie mondiale, în 2001 din cauza febrei aftoase și în 2020-2021 din cauza pandemiei COVID-19. Traseul, numit Snaefell Mountain Course, are aproximativ 61 km și peste 200 de viraje, fiind un test greu pentru piloți și motociclete.

Viteza medie a crescut mult de-a lungul timpului. Recordul este deținut de John McGuinness, care în 2009 a făcut o medie de 209,784 km/h. Isle of Man TT este una dintre cele mai periculoase curse din lume, cu peste 260 de piloți care și-au pierdut viața.

Cursa a făcut parte din MotoGP între 1949 și 1976. Participarea este permisă doar piloților experimentați, cu licențe interne și internaționale și câștigători de campionate.

De-a lungul timpului, au devenit legende piloți ca Joey Dunlop, cu 26 de victorii, și John McGuinness, cu 19 victorii. Isle of Man TT nu este doar o cursă, ci și un eveniment cultural important, care atrage anual zeci de mii de spectatori din întreaga lume, inclusiv piloți români remarcați în motorsport.

„Uneori merg cu 225 km/h sau mai mult, în funcție de drum și condiții. Dar, sincer, mersul la maximum devine plictisitor. Majoritatea timpului conduc cu 110 km/h. În Marea Britanie senzațiile sunt diferite din cauza regulilor; aici, când nu există reguli, te obișnuiești rapid”, a declarat un pasionat, citat fiind de Daily Express.

Germania este singura țară din Europa unde nu există o limită generală de viteză pe autostrăzi. Se recomandă să nu depășești 130 km/h, dar pe aproximativ 70% din autostrăzi nu există restricții legale. Totuși, doar anumite porțiuni permit condusul fără limite.

În Polonia, limita pe autostrăzi este de 140 km/h, una dintre cele mai mari din Europa.

În Austria s-a discutat despre creșterea limitei la 150 km/h, dar nu s-a făcut nicio schimbare oficială.

În Italia, legea permite ca pe anumite porțiuni de autostrăzi cu cel puțin trei benzi și sisteme moderne de monitorizare a traficului să se stabilească o limită de 150 km/h, dar până acum nu s-a aplicat din motive de siguranță.

În Cehia, parlamentul a aprobat creșterea limitei la 150 km/h pe anumite segmente de autostradă. În vară, testele au început pe segmente selectate, cum ar fi D3 între Tábor și České Budějovice și porțiuni din D11 și D1.