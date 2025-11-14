Meta a precizat că această funcție este dezvoltată pentru a respecta cerințele DMA, care obligă platformele considerate „gatekeeper” să ofere interoperabilitate cu alte servicii de mesagerie.

Compania a explicat că, după mai multe teste la scară redusă, utilizatorii WhatsApp vor putea comunica direct cu persoane care folosesc aplicațiile BirdyChat și Haiket, iar implementarea va începe în curând în toată Europa.

Potrivit companiei, anunțul marchează un pas important în procesul de conformare la legislația europeană.

Utilizatorii europeni care aleg să activeze această funcție vor putea trimite mesaje text, imagini, fișiere, note vocale și videoclipuri către persoane care folosesc alte aplicații de mesagerie. Meta a precizat că posibilitatea de a crea grupuri mixte va apărea într-o etapă ulterioară, după ce aplicațiile partenere vor integra complet funcționalitatea necesară.

Compania a menționat că utilizatorii vor primi o notificare în secțiunea „Settings”, unde li se va explica modul de activare. Funcția va exista doar pe Android și iOS, nu și pe versiunile desktop, web sau tabletă.

Activarea interoperabilității este opțională, iar utilizatorii o pot opri oricând.

Meta a transmis că integrarea cu BirdyChat și Haiket este rezultatul unui proces de colaborare de trei ani, desfășurat împreună cu serviciile de mesagerie europene și cu Comisia Europeană. Compania a subliniat că toate aplicațiile terțe care doresc integrarea trebuie să folosească un nivel de criptare end-to-end echivalent cu cel din WhatsApp.

De asemenea, Meta a lucrat la definirea unor indicatori vizuali clari pentru ca utilizatorii să distingă chaturile WhatsApp de cele cu aplicații terțe.

Meta a prezentat încă din septembrie 2024 primele detalii vizuale despre noua funcție. Utilizatorii vor putea alege între o căsuță separată dedicată mesajelor din aplicații terțe sau un Inbox combinat. Compania a mai precizat că va anunța de fiecare dată când o nouă aplicație devine compatibilă cu WhatsApp.

Meta a transmis că notificările privind activarea funcției vor apărea treptat în Europa în următoarele luni, iar utilizatorii vor avea posibilitatea să decidă singuri dacă vor sau nu să folosească interconectarea cu alte servicii de mesagerie.