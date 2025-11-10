Reprezentanții Binance au transmis că firma nu contactează niciodată utilizatorii prin WhatsApp pentru a oferi oportunități de investiții, a solicita plăți sau a cere date personale. Cei care pretind că acționează în numele companiei prin astfel de canale urmăresc să înșele utilizatorii și să le sustragă fondurile.

Compania subliniază că aceste înșelătorii au devenit tot mai complexe și greu de recunoscut, motiv pentru care informarea utilizatorilor este esențială pentru protejarea fondurilor și a comunității. Binance îndeamnă la vigilență și la raportarea rapidă a cazurilor suspecte.

„Binance nu te va contacta niciodată pe WhatsApp pentru a-ți oferi oportunități de investiții, a solicita plăți sau a cere informații personale. Oricine pretinde că reprezintă compania și te contactează în acest mod încearcă să te înșele sau să te fraudeze. Aceste înșelătorii devin din ce în ce mai sofisticate, dar informarea este prima ta linie de apărare. Să știi cum să le identifici și să le raportezi poate proteja nu doar fondurile tale, ci și întreaga comunitate Binance. Împreună, putem rămâne vigilenți și menține ecosistemul cripto în siguranță pentru toți”, transmite reprezentanții companiei.

Cea mai mare amenințare din aceste tentative este phishing-ul, o metodă de fraudă online prin care infractorii se dau drept organizații legitime, trimițând mesaje sau creând site-uri false care imită perfect comunicările oficiale.

Scopul acestor atacuri este de a câștiga încrederea victimei și de a o convinge să ofere date personale, cum ar fi parole, coduri de autentificare în doi pași, detalii ale portofelului digital sau chiar să trimită direct criptomonede.

Phishing-ul rămâne una dintre cele mai folosite și eficiente metode de atac în spațiul cripto. Creșterea rapidă a adopției monedelor digitale și a comunicării pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, a transformat aceste canale într-un teren fertil pentru fraude.

Escrocii profită de stilul informal al platformei și de lipsa de verificare a identității utilizatorilor. Pot crea conturi false cu numele și logo-ul Binance, pot intra în grupuri de discuții despre criptomonede sau pot contacta direct utilizatorii, pretinzând că oferă asistență tehnică ori oportunități de investiții.

Printre tacticile folosite frecvent se numără:

crearea unui profil fals care pare autentic;

invocarea unei probleme urgente cu contul Binance, cum ar fi o activitate suspectă;

cererea de informații confidențiale sau transferuri „pentru protejarea contului”;

oferirea unor detalii aparent credibile, obținute din surse publice;

solicitarea discreției totale și descurajarea contactului cu serviciul oficial de suport.

După ce victima trimite fondurile sau datele cerute, escrocul dispare, iar recuperarea banilor devine imposibilă.

Platforma atrage atenția că educarea și verificarea informațiilor sunt cele mai eficiente forme de protecție. Orice mesaj sau apel primit pe WhatsApp care pare a veni din partea Binance trebuie considerat suspect.