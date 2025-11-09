Rezervele record reflectă rolul crucial al ajutorului occidental în menținerea stabilității macroeconomice a Ucrainei, în contextul invaziei prelungite a Rusiei. Creșterea a fost susținută de intrări semnificative de capital din partea partenerilor internaționali, depășind atât vânzările de valută ale Băncii Naționale a Ucrainei, cât și rambursările datoriei externe ale guvernului. În luna octombrie, guvernul de la Kiev a înregistrat intrări de valută străină în conturi în valoare de 6,4 miliarde de dolari.

4,7 miliarde de dolari de la UE în cadrul inițiativei G7 pentru Accelerarea Extraordinară a Veniturilor pentru Ucraina (ERA), cunoscută și sub numele de Împrumutul ERA

1,1 miliarde de dolari prin conturi la Banca Mondială

507,7 milioane de dolari din plasarea titlurilor de creanță guvernamentală internă

117 milioane de dolari de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)

Banca Centrală a Ucrainei a utilizat 612 milioane de dolari pentru rambursarea datoriei guvernamentale în valută, sumă care a inclus:

aproape 369 de milioane de dolari pentru titluri de datorie guvernamentală internă

aproape 200 de milioane de dolari către Banca Mondială

16,1 milioane de dolari către Banca Europeană de Investiții ((BEI)

15 milioane de dolari către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

12 milioane de dolari către UE

Operatorul de stat Ukrenergo a anunțat că, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, care au redus capacitatea de generare a Ucrainei aproape la zero, alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între orele 8 și 16 în majoritatea regiunilor țării, potrivit The Guardian.

Moscova a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, lansând sute de drone asupra instalațiilor energetice din întreaga țară în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldate cu cel puțin șapte victime, conform oficialilor ucraineni.

Atacurile au perturbat alimentarea cu energie electrică, căldură și apă în mai multe orașe, compania de stat Ukrenergo avertizând că capacitatea de generare a scăzut „la zero”. Ulterior, au fost efectuate reparații, iar sursele de energie au fost redirecționate.

Deși situația s-a ameliorat parțial, anumite regiuni, printre care Kiev, Dnipropetrovsk, Donețk, Harkov, Poltava, Cernihiv și Sumî, ar putea continua să se confrunte cu întreruperi regulate de electricitate, a precizat sâmbătă seara ministrul ucrainean al energiei.

Acest atac marchează al nouălea incident major asupra infrastructurii energetice ucrainene de la începutul lunii octombrie, a informat compania Naftogaz.