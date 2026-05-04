Reguli în Marea Britanie privind limita de viteză. Tot mai mulți britanici aleg vacanțele cu autorulote, însă puțini verifică modul în care vehiculul este încadrat oficial în acte. Exact aici apare problema.

Conform regulilor rutiere din Marea Britanie, vehiculele sunt împărțite în categorii distincte, iar fiecare categorie are propriile limite de viteză. Dacă autorulota este înregistrată ca vehicul comercial și nu ca autoturism sau vehicul recreațional, șoferul trebuie să respecte limite mai mici.

Această situație apare frecvent în cazul celor care transformă o dubă de marfă într-un campervan, dar nu modifică și înregistrarea oficială a vehiculului.

Mulți conducători auto presupun că pot circula exact ca un autoturism obișnuit și ajung să fie amendați fără să își dea seama că, legal, limita de viteză aplicabilă era alta.

Expertul în vânzarea de autorulote Paul Gorry a explicat că mulți șoferi cred că un campervan are aceleași limite de viteză ca o mașină normală.

„Mulți șoferi presupun că un campervan are aceleași limite de viteză ca un autoturism, dar nu este întotdeauna cazul, mai ales dacă vehiculul este încă înregistrat ca o dubiță de transport comercial”, a explicat Paul Gorry pentru Express.

Dacă un campervan este clasificat ca vehicul ușor de transport marfă de până la 3,5 tone, limita de viteză națională este diferită față de cea aplicabilă autoturismelor.

„Dacă un campervan este clasificat ca vehicul de marfă ușoară cu o greutate de până la 3,5 tone, limita de viteză națională este de obicei 80 km/h pe drumurile cu o singură bandă și 96 km/h pe drumurile cu două benzi, adică cu aproximativ 16 km/h mai puțin decât în cazul unui autoturism. Această diferență se datorează modului în care vehiculul este înregistrat, ceea ce poate crea confuzie”, a mai explicat Gorry.

Pentru vehiculele care depășesc 3,05 tone, regulile rămân stricte, iar șoferii trebuie să respecte aceleași limite inferioare pe drumurile obișnuite, chiar dacă pe autostradă viteza maximă poate rămâne la 112 km/h.

Autorulotele mari, de peste 12 metri lungime, intră de asemenea în această categorie și trebuie să respecte aceleași restricții.

Șoferii care tractează o remorcă trebuie să fie și mai atenți la limita de viteză. În acest caz, viteza maximă pe autostradă scade la aproximativ 96 km/h, iar pe celelalte drumuri se aplică reduceri similare.

Mulți turiști ignoră acest detaliu și continuă să conducă după regulile valabile pentru autoturisme, ceea ce poate duce rapid la sancțiuni importante.

Amenzile pot depăși 1.000 de euro, iar în unele situații se adaugă și puncte de penalizare, ceea ce complică și mai mult situația pentru șoferi.

Specialiștii recomandă ca înainte de plecarea într-o călătorie cu autorulota, șoferii să verifice exact cum este încadrat vehiculul în documentele oficiale.

Paul Gorry a explicat că doar câteva minute petrecute pentru verificarea înregistrării pot ajuta șoferii să evite amenzi mari și probleme inutile pe drum.

„Un campervan care arată ca un vehicul de agrement poate fi încadrat legal ca van comercial, ceea ce schimbă complet limitele de viteză aplicabile. Petrecerea câtorva minute pentru a verifica acest lucru poate ajuta șoferii să evite amenzile”, a explicat Gorry.

Pentru mulți turiști, această diferență pare minoră, dar în realitate poate transforma o vacanță liniștită într-o sancțiune costisitoare primită fără să înțeleagă imediat de ce.