Un sondaj de opinie realizat de „BEUC” ne arată că mai mult de jumătate dintre europeni se tem că, în viitor, nu vor mai avea multe opțiuni de plată. Mulți folosesc plățile digitale pentru că sunt mai comode, dar majoritatea spun că banii cash le dau siguranță și control.

Aproape jumătate dintre adulți folosesc frecvent cardul sau telefonul pentru cumpărături, dar consideră că banii cash sunt esențiali pentru viața de zi cu zi.

52% se tem că, odată cu apariția euro digital, nu vor mai putea alege cum să plătească. 85% vor ca numerarul să rămână un mod de plată acceptat peste tot.

De menționat este că 42% dintre adulți și 51% dintre adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani) nu știu ce este euro digital, iar doar 10% spun că știu suficient despre proiect.

Sondajul de opinie a fost realizat în contextul în care Banca Centrală Europeană (BCE) plănuiește să lanseze o nouă monedă digitală, care ar putea apărea până în 2029. Proiectul are ca scop crearea unui sistem european de plăți propriu, care să nu depindă de marile companii americane precum Visa, Mastercard sau PayPal, ce controlează acum majoritatea plăților online.

Prin această monedă digitală, BCE vrea să le ofere oamenilor o metodă de plată sigură și controlată de Europa.

După ce a terminat etapa de pregătire, BCE a început să construiască sistemul tehnic pentru euro digital. Următorii pași sunt foarte importanți.

În 2026, Uniunea Europeană trebuie să aprobe Regulamentul pentru euro digital, care va stabili regulile oficiale pentru această monedă. În 2027 va începe o fază de testare, cu primele tranzacții experimentale, pentru a verifica dacă sistemul este sigur și funcționează bine.

Lansarea oficială este planificată pentru 2029, când toți cetățenii europeni vor putea folosi euro digital.

Deși euro digital seamănă cu plățile prin card sau aplicații, el funcționează diferit. Plățile cu carduri sau aplicații folosesc bani creați de băncile comerciale, adică bani care reprezintă un credit față de bancă.

Euro digital, în schimb, este un transfer direct de bani emisi de banca centrală, ca și cum ai da o bancnotă, dar în formă electronică. Nu trebuie confundat cu criptomonedele: euro digital nu va avea preț variabil, nu va folosi blockchain public și nu va fi creat de firme private. Va fi monedă oficială, stabilă și garantată de BCE.