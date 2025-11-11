Comercianții din Bulgaria se confruntă tot mai des cu o situație neobișnuită: clienții care vin la cumpărături cu borcane pline de monede mărunte, potrivit publicației Novinite. Fenomenul, aparent inedit, a devenit suficient de frecvent pentru a crea probleme logistice în magazinele din toată țara.

Reprezentanții Asociației pentru Comerț Modern (SMT) spun că tendința s-a extins pe măsură ce țara se apropie de adoptarea monedei euro. Potrivit lui Nikolay Valkanov, multe persoane încearcă acum să scape de monedele de leva adunate de-a lungul anilor.

Deși pare o chestiune minoră, plata cumpărăturilor cu sute de monede a devenit o provocare reală pentru lanțurile de magazine. Manipularea acestora la casele de marcat consumă timp, încetinește fluxul de clienți și generează tensiuni între angajați și cumpărători.

Valkanov a făcut apel la înțelegere din partea publicului și a reamintit că „potrivit legislației bulgare, comercianții au dreptul de a refuza plățile efectuate cu mai mult de 50 de monede”. El recomandă celor care doresc să scape de mărunțiș să îl schimbe direct la bancă, în loc să îl transporte în borcane sau plicuri la supermarketuri.

Pe lângă gestionarea monedelor, comercianții se pregătesc și pentru schimbări de amploare, în contextul apropierii Bulgariei de adoptarea monedei unice europene. Proiectul de buget pentru 2026 aduce mai multe măsuri considerate împovărătoare de mediul de afaceri.

Printre acestea se numără introducerea unei noi versiuni a programului fiscal SUPTO, un sistem informatic conceput pentru a combate economia subterană și a asigura trasabilitatea tranzacțiilor. Totuși, Valkanov avertizează că acesta ar putea replica mecanismele deja existente și ar genera costuri uriașe pentru comercianți.

El a amintit că, atunci când guvernul a încercat să implementeze un program similar în 2019, întreprinderile au estimat costul total la aproximativ 100 de milioane de leva. În prezent, cheltuielile ar putea fi chiar mai mari, având în vedere adaptările tehnice necesare pentru conectarea sistemelor deja integrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Proiectul de buget mai prevede o nouă obligație pentru comercianți – raportarea produselor considerate „mărfuri cu risc fiscal ridicat”. Lista cuprinde peste 600 de categorii, de la fructe precum pere și gutui, până la produse lactate, brânzeturi și alte alimente de bază.

Conform propunerii, fiecare camion care transportă astfel de produse ar trebui echipat cu GPS și monitorizat în timp real. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează însă că această măsură ar putea aduce costuri logistice ridicate și o birocrație suplimentară, fără efecte semnificative în combaterea evaziunii.

Asociația pentru Comerț Modern cere guvernului bulgar să introducă noile reglementări treptat, în urma unui dialog real cu mediul de afaceri, astfel încât companiile să aibă timp suficient pentru adaptare.

Organizația avertizează că impunerea bruscă a acestor cerințe ar putea bloca activitatea unor lanțuri comerciale exact în perioada critică a trecerii la moneda euro.

În ciuda provocărilor, pregătirile pentru adoptarea euro avansează. Marile lanțuri de retail din Bulgaria au modernizat deja sistemele de plată și sunt pregătite să ofere rest în euro chiar din prima zi a anului 2026.

Banca Națională a Bulgariei urmează să livreze bancnotele euro principalilor retaileri cu puțin timp înainte de Anul Nou, pentru a asigura o tranziție fără blocaje și pentru a permite cumpărătorilor să folosească noua monedă imediat după introducerea sa oficială.