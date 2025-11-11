Băncile din Bulgaria se pregătesc pentru Anul Nou și se asigură că toate bancomatele vor avea euro începând cu 1 ianuarie 2026.

Directorul unei bănci mari a spus că, din prima zi a anului viitor, oamenii vor putea scoate euro direct de la bancomate. El a adăugat că cei care au mulți leva în numerar îi pot depune în conturi gratuit.

În noaptea de Revelion, acești bani vor fi transformați automat în euro, la cursul oficial de 1,95583 leva pentru un euro, fără să facă nimic în plus.

Oficialul a precizat că, în următoarele 50 de zile, vor crește depozitele, deoarece oamenii se pregătesc pentru conversia automată. Aceasta le permite oamenilor să schimbe leva în euro ușor și gratuit, asigurând acces la euro din prima zi a anului.

El a avertizat că, deși conversia rămâne gratuită și după 1 ianuarie, mulți oameni ar putea încerca să-și schimbe banii în ultimul moment, ceea ce poate crea aglomerație. De aceea, a recomandat să facă planuri din timp.

Până pe 31 decembrie 2025, leva rămâne moneda oficială a Bulgariei, iar toate plățile se vor face normal în leva.

După forumul „Bulgaria, la pragul zonei euro”, ținut la reședința Boyana din Sofia, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, și guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, au prezentat pentru prima dată cum vor arăta noile monede și bancnote euro bulgare.

Evenimentul marchează finalizarea pregătirilor Bulgariei pentru a trece la moneda unică europeană.

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei i-a mulțumit președintelui BCE și instituțiilor europene pentru ajutorul oferit Bulgariei în această perioadă. Radev a spus că țara sa este acum în ultima etapă pentru aderarea la zona euro și că succesul reflectă eforturile constante pentru stabilitatea financiară și integrarea mai profundă în Uniunea Europeană.

Radev a explicat că adaptarea Bulgariei la regulile și instituțiile zonei euro a fost posibilă datorită anilor de reforme și sprijinului partenerilor europeni. Radev consideră adoptarea monedei unice un moment istoric, care va aduce oportunități de creștere și prosperitate, dar și responsabilități suplimentare pentru Bulgaria.

Radev a afirmat că o Europă mai unită aduce beneficii tuturor statelor membre și că vizita lui Lagarde confirmă angajamentul Bulgariei de a susține dezvoltarea zonei euro.