828.927 de români au folosit anul trecut asigurările lor voluntare de sănătate pentru a merge la doctor atunci când au avut nevoie. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a spus că aceste date arată cât de utile sunt asigurările private, care completează serviciile oferite de stat.

În total, în 2024, valoarea serviciilor medicale plătite prin aceste asigurări a fost de aproximativ 110 milioane de euro. Banii au fost folosiți pentru consultații, analize, investigații, operații, spitalizări și tratamente de recuperare. Practic, aceste cheltuieli nu au mai fost făcute din fondurile publice de sănătate.

Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, a spus că tot mai mulți români înțeleg cât de importante sunt asigurările private de sănătate, pentru că le oferă acces rapid la servicii medicale bune.

El a adăugat că acest lucru arată că oamenii sunt mai bine protejați datorită deciziilor lor sau ale angajatorilor. Pentru a încuraja această tendință și pentru a informa mai bine publicul, UNSAR a lansat campania națională #gatapentruVIATA, dedicată informării și prevenirii problemelor de sănătate.

Proiectul se bazează pe povești adevărate, care arată cum pot ajuta asigurările în situații neașteptate.

Roxana Băluță, specialist în asigurări de viață și sănătate și coordonator de programe la UNSAR, a spus că prin campania #gatapentruVIATA se dorește arătarea faptului că protecția și responsabilitatea sunt alegeri importante, care pot schimba viața unei persoane.

Ea a mai explicat că oamenii care înțeleg cum funcționează o asigurare privată de sănătate și ce avantaje are se pot pregăti mai bine pentru momentele neașteptate, care îi pot afecta pe ei sau pe cei dragi.

Înfiinţată în anul 1994, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) reprezintă 21 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.