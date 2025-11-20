Adrian Negrescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că majorarea taxelor pe proprietate este anulată pentru anul 2026, făcând referire la decizia CCR cu privire la contestația Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

De asemenea, acesta mai spune că, potrivit Codului Fiscal, orice modificarea cotelor de impozitare trebuie adoptată și publicată până la 31 decembrie pentru a intra în vigoare din prima zi a anului viitor. Același lucru este valabil și pentru modificarea regulilor de calcul.

”Dupa decizia CCR privind contestatia AUR, cresterea texelor pe proprietate este anulata, practic, pentru anul 2026. Si asta pentru ca in Codul Fiscal scrie foarte clar ca orice modificare a cotelor de impozitare sau a regulilor de calcul trebuie adoptată și publicată până la data de 31 decembrie pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie a anului următor. Odată ce anul fiscal a început (după 1 ianuarie), Consiliul Local nu poate decide majorarea taxelor pe proprietate”, arată Adrian Negrescu.

La rândul său, fostul ministru Claudiu Năsui a publicat un mesaj pe Facebook în care spune că România are parte de o veste bună, referindu-se la faptul că impozitele locale nu vor fi majorate cu aproximativ 80 de procente în 2026.

”În sfârșit o veste bună pentru România: impozitele locale nu vor mai crește cu ~80% de la 1 ianuarie. CCR va judeca contestația la această creștere în februarie. Deci, chiar și în cel mai rău scenariu, măcar în luna ianuarie suntem salvați. În ianuarie rămân în vigoare actualele reguli, deci cine își va plăti impozitul în ianuarie, scapă de creșterea de 80%”, arată acesta.

Tot pe pagina de socializare, acesta a mai spus că actuala coaliție de guvernare nu a scăzut cheltuielile până acum, ba mai mult, le-au crescut.

Claudiu Năsui reamintește că România este a doua țară din blocul comunitar în ceea ce privește rata sărăciei și prima în clasamentul sărăciei în muncă.

”Coaliția nu a scăzut cheltuieli până acum. Dimpotrivă, le-au tot crescut. Au renunțat la reducerea numărului de parlamentari la 300, pe care altfel clamează că o susțin. România e a doua țară din UE la rata de sărăcie și prima la sărăcie în muncă. Prețurile au explodat ca urmare a deciziei greșite a guvernului de a crește TVA și accize. În prezent România este lideră la inflație în UE. Deci amânărea (măcar) a dublării impozitelor locale este o veste bine venită”, a fost mesajul fostului ministru.

În urmă cu câteva ore, Curtea Constituțională a României (CCR) anunțase că termenul pentru contestația AUR va fi de 21 februarie 2026. La scurt timp după, Guvernul a cerut urgentarea judecării contestației împotriva legii care va duce la majorarea impozitelor pe proprietate.

Drep urmare, Curtea Constituțională a României (CCR) a dat un nou termen, acesta fiind 10 decembrie.