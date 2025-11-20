Biletele de tren vor deveni mai scumpe de la jumătatea lunii decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025–2026. Majorarea, estimată la 9,88%, este a doua din acest an și a patra din ultimii trei ani.

Autoritățile explică faptul că tarifele sunt actualizate automat în funcție de rata inflației, procedură obligatorie pentru toți operatorii feroviari din România, publici sau privați. Noua scumpire vine după ajustările aplicate în august 2025, decembrie 2024 și decembrie 2023, tendință care reflectă presiunile inflaționiste persistente asupra transportului feroviar.

Creșterea tarifelor intră în vigoare pe 14 decembrie, dată care marchează lansarea noului plan de circulație a trenurilor. CFR Călători a transmis că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția responsabilă, prin lege, de actualizarea anuală a prețurilor, pe baza indicelui de inflație calculat de Institutul Național de Statistică (INS) la data de 1 octombrie.

Reprezentanții ARF au precizat că procentul exact este de 9,88%, conform Buletinului INS din 13 octombrie 2025, iar acest indice se aplică tuturor transportatorilor feroviari.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat că majorarea tarifelor nu reprezintă o decizie proprie a companiei, ci rezultatul unei obligații legale.

El a transmis că, odată cu intrarea în vigoare a noului plan de mers, tarifele sunt indexate automat cu rata inflației, fără alte creșteri suplimentare. Preoteasa a subliniat că aceasta este procedura standard și a dat asigurări că prețurile nu vor fi modificate peste nivelul stabilit prin indexare.

„Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a spus directorul general al CFR.

În ceea ce privește Mersul Trenurilor 2025–2026, conducerea CFR Călători a afirmat că nu vor exista schimbări majore. Preoteasa a menționat că instituția lucrează la dezvoltarea unor noi rute intercity pe principalele coridoare feroviare din țară, însă implementarea acestora depinde de disponibilitatea materialului rulant și de starea infrastructurii.

El a arătat că, din cauza lipsei ramelor multiple livrate prin contractul cu Alstom, anumite trasee au fost limitate temporar, precum ruta către vestul țării, oprită la Severin. Oficialul a declarat că, odată cu recepția noilor rame, compania va încerca să introducă trenuri suplimentare, însă lucrările aflate în derulare pe numeroase tronsoane îngreunează semnificativ operarea.

„O să facem, am spus, rute de intercity pe zonele mari ale ţării. Avem o dotare – şi să vedem – suplimentară, că prin contractul cu Alstom şi cu ARF, cu rame noi, suntem obligaţi să facem trasee noi. Depinde foarte mult de infrastructură unde vom duce. De exemplu, nu avem rame duble şi atunci am oprit trasa la Severin, vizavi de Timişoara şi Arad, şi am oprit-o la Severin, că putem să o facem doar cu o singură ramă. Când Alstom va aduce rame, vom încerca să mai băgăm trenuri suplimentare. Sunt lucrări pe infrastructură în toată ţara şi ne îngreunează foarte mult parcursul”, a explicat Traian Preoteasa.

Scumpirea programată din decembrie se alătură unei serii consistente de majorări aplicate în ultimii ani. Ultima ajustare a tarifelor a avut loc pe 1 august 2025, când creșterea TVA de la 19% la 21% a dus la urcarea prețurilor.

Anterior, în decembrie 2024, biletele s-au scumpit cu 4,6%, iar în decembrie 2023, cu aproape 9%. În iulie 2022, actualizarea anuală a produs o majorare de aproximativ 20%.